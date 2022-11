El S&P Merval vuela y alcanza una zona caliente: qué recomiendan los analistas

El S&P Merval en pesos vuelve a acceder a nuevos máximos históricos. Está teniendo su mejor año desde 2009 y varias de las acciones que lo conforman más que duplicaron su valor en lo que va del 2022.

Si al S&P Merval se lo mide en dólares, ajustados por contado con liquidación, la dinámica es positiva, aunque lejos de lo que se percibe en pesos.

El mercado se mantiene con cautela respecto de la renta variable local.

Máximos en pesos

El S&P Merval vuelve a subir el lunes y supera los 164.000 puntos en pesos, sube 96% en lo que va del 2022 y opera en máximos históricos.

Con este avance, el índice alcanza su mayor suba desde 2009, cuando en aquel año llegó a ganar cerca de 120 por ciento.

Entre las acciones que más suben este año se destaca YPF con una ganancia de 241%, seguido por TGS que gana 230% y Comercial del Plata, con un rally de 190%.

Las acciones que suben más del 100% son varias, además de las mencionadas.

Este grupo se conforma por Central Puerto (177%), Transportadora de Gas del Norte (144%), Transener (132%), Grupo Financiero Valores (124%), Pampa (113%) y Edenor (102%).

El resto del panel también se evidencian fuertes avances, como el caso de Cresud, Aluar, Loma Negra, Ternium y Telecom que suben entre 84% y 38%.

El sector financiero es de los más débiles este año, con subas moderadas de entre 25% y 51 por ciento.

Ahora bien, medido en dólares, la dinámica no es tan positiva.



El índice sube 16% en 2022 y aún no logra superar los máximos de 2021 y de 2020.

De hecho, desde el crash de las PASO de 2019 hasta ahora, el S&P Merval viene operando dentro de un amplio rango lateral que encuentra como mínimo los u$s 250 y los u$s 550 como zona de máximos.

Es decir, actualmente el mercado de acciones en dólares se ubica cerca de los máximos de la era Alberto Fernández, lo cual el mercado percibe como una zona de resistencia a superar y, por lo tanto, un riesgo para ingresar comprados en estos valores.

Acciones vs. riesgo país

Las acciones se han recuperado también de la mano de una baja en el riesgo país.

El valor hoy de una acción es el flujo de fondos descontado de la empresa a valor actual a una tasa de interés que depende del valor del riesgo país.

Cuanto menos sea el riesgo país, mayor va a ser ese flujo de fondos descontados y, por lo tanto, mayor será el valor de la acción hoy.

De esta manera, para que las acciones puedan seguir subiendo, será necesario que el riesgo país pueda caer más, de modo que una suba mayor en los bonos pueda contagiar aún más a las acciones.

Es decir que, por cuestiones de valuación, se requiere que el riesgo país sea menor para darle un justificativo adicional al rally en las acciones.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) consideran que resulta difícil que el Merval logre avanzar por encima de los 500 puntos y mantenerse mientras el riesgo país siga oscilando alrededor de los 2.500 puntos.

De cualquier forma, reconocen que, en lo que va del año, el S&P Merval viene mostrando una mejor versión a la del año pasado y acumula 60 puntos de diferencia con su valor a fines de 2021, por lo que la ganancia acumulada se ubica en 14,57 por ciento.

Juan Martin Yanzon, head trader de Conosur, explicó que las acciones en pesos están en máximos, pero en dólares estamos en zona debajo de los u$s 500, lo cual implica que estamos muy cerca de los máximos de la era Alberto Fernández.

"La sensación hoy es que el mercado está muy parado en máximo mientras que los bonos siguen más cerca de sus mismos. Creemos que tenemos un potencial alcista limitado en las acciones y dado el nivel de descuento que tenes no estamos seguros de que sea un S&P Merval barato", dijo Yanzon.

El especialista de Conosur considera que se requiere una baja mayor en el riesgo país para ver subas adicionales en la renta variable. Además, afirmó que las acciones lucen baratas, pero para un trade de largo plazo.

"Podrían estar baratas en el largo plazo para esperar a que el S&P Merval vaya a los u$s 900, pero eso puede tardar bastante tiempo. Hoy armaría una cartera que tenga una ponderación de 70% en bonos y 30% acciones e iría rotando la misma conforme las acciones vayan dejando puntos de entrada más atractivo. No me siento cómodo ingresando en estos niveles", señaló.

Selectividad en papeles locales

Si bien las acciones se han recuperado, el mercado se mantiene selectivo en cuanto a la selección de los papeles.

El futuro de la renta variable luce incierta dado el factor electoral, combinado con la volatilidad que presentan los bonos y los activos argentinos en términos generales.

Por ello, la selección de papeles luce clave a la hora de comprar acciones locales.

Santiago Ruiz Guiñazú, Head de equity sales & trading de Adcap Grupo Financiero, se muestra selectivo en cuanto a los papeles argentinos que cotizan en Wall Street.

"En líneas generales, seguimos recomendando los ADR de Pampa Energía porque es una empresa con mucho valor y que no está expuesta a la volatilidad que tienen otros papeles por la naturaleza de su negocio, que es más estable, bien diversificado y con un muy buen perfil de deuda", dijo.

También puso el ojo en YPF y en TGS.

"Vemos flujo en YPF, que presentó muy buenos resultados y vemos una oportunidad en sus acciones. Otra compañía que con gusta es TGS (Transportadora de Gas del Sur). En suma, creemos que las oportunidades hoy están en el sector energético, y esto está en línea con la tendencia del mercado", comentó.

Finalmente, Ruiz Guiñazú se muestra con cautela respecto de las acciones del sector financiero.

"En el sector bancario, si bien los papeles que cotizan no son representativos del sistema bancario en su conjunto, se nos hace difícil excluir completamente del riesgo a las entidades que cotizan en Bolsa porque tienen cierta exposición a títulos públicos, si bien en menor medida que el promedio del sistema, y eso puede generar mucho ruido y también cierta incertidumbre, a pesar que los bancos reportan esta semana y creemos que serán buenos sus informes de resultados", dijo.

Por su parte, Martínez Burzaco también se muestra selectivo en cuanto a la selección de los papeles.

"Preferimos el sector de Energía y Gas, con Vista, TGS y TGN, seguidas de Pampa como nuestras preferidas. Dentro del sector industrial, lo vemos como un play de cobertura, destacándose Ternium Argentina y Loma Negra. Finalmente, acciones de Utilities y de alto riesgo son Transener y Cepu. Para el resto de los papeles nos mantenemos al margen. Finalmente, con los bancos lo vemos baratos pero no nos gusta la creciente exposición al sector público", sostuvo.