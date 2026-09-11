Luego de años en los que el principal argumento de una posible corrección en Wall Street era que “las acciones habían subido demasiado rápido” y las valuaciones ya no parecían justificadas, el diagnóstico comenzó a variar.

Algunos analistas creen que el fuerte crecimiento de las ganancias corporativas durante 2026 permitió que las valuaciones del S&P 500 se volvieran más razonables, aun cuando el índice continúa cerca de máximos históricos.

La explicación no pasa por una caída de los precios de las acciones, sino por un fenómeno menos visible, como puede verse en que las utilidades crecieron más rápido que las cotizaciones. En otras palabras, pareciera que el mercado no necesariamente está “más barato”, pero sí menos exigente que hace un año.

¿Qué cambió en las valuaciones de Wall Street?

Para saber si una acción está cara o barata, los inversores suelen mirar una relación muy simple y es cuántos dólares están dispuestos a pagar hoy por cada dólar que esa empresa gana.

Durante buena parte de 2025 esa relación se había estirado. Las acciones subían mucho más rápido que las ganancias, impulsadas por el entusiasmo que despertó la inteligencia artificial . Pero este año ocurrió algo diferente.

Las utilidades de las empresas empezaron a crecer a un ritmo que acompañó —e incluso superó— las expectativas del mercado.

Eso hizo que, aunque las acciones siguieran cerca de máximos históricos, las valuaciones dejaran de verse tan exigentes.

En términos técnicos, Balanz señala que el ratio precio/ganancias esperado (P/E forward) bajó desde alrededor de 22 veces hasta 19,5 veces.

Traducido al lenguaje cotidiano, significa que hoy los inversores pagan menos por cada dólar de ganancias futuras que hace un año, porque las empresas empezaron a ganar mucho más.

Las ganancias crecieron más rápido que las expectativas

La temporada de balances del segundo trimestre terminó de reforzar esa tendencia.

Las ganancias de las empresas del S&P 500 crecieron 33,9% interanual, superando ampliamente el 23,2% que esperaba el consenso del mercado y registrando la mayor expansión desde el tercer trimestre de 2021. Las ventas también aceleraron hasta 15,7%, por encima de las previsiones iniciales.

Para Balanz, ese comportamiento permitió validar expectativas que hasta hace pocos meses parecían demasiado optimistas.

El informe señala que, de cumplirse las proyecciones actuales, 2026 sería uno de los mejores años para el crecimiento de las ganancias del S&P 500 desde comienzos de la década del noventa, excluyendo el rebote extraordinario posterior a la pandemia.

La IA sigue siendo el motor

Buena parte de esa mejora continúa explicándose por el sector tecnológico.

Las expectativas para las empresas vinculadas a inteligencia artificial volvieron a revisarse al alza después de la última temporada de balances, especialmente tras los resultados presentados por NVIDIA.

El consenso del mercado proyecta que las ganancias del sector tecnológico crecerán 62,2% durante 2026 y que continuarán expandiéndose con fuerza durante 2027 y 2028.

Si esas estimaciones se cumplen, el crecimiento acumulado de las utilidades del sector alcanzaría 178% en apenas tres años. Para Balanz, justamente ahí aparece el principal desafío.

Las valuaciones actuales dependen de que esas expectativas efectivamente se materialicen. Si las ganancias continúan sorprendiendo al alza, el mercado podría seguir sosteniendo los niveles actuales. Si no ocurre, la exigencia de los inversores aumentará rápidamente.

¿Significa que ya no hay riesgos?

El informe advierte que el mercado sigue incorporando expectativas muy exigentes para los próximos años y que gran parte del desempeño del índice dependerá de que las compañías continúen entregando resultados consistentes.

Por eso, la firma mantiene una visión positiva sobre la renta variable estadounidense, pero insiste en la importancia de diversificar.

Entre las alternativas menciona complementar la exposición tradicional al S&P 500 con versiones de pesos iguales (Equal Weight), además de incorporar acciones de mediana capitalización y mercados desarrollados fuera de Estados Unidos para reducir la elevada concentración del índice en las grandes tecnológicas.

La conclusión del informe es que el rally de Wall Street ya no descansa únicamente sobre expectativas vinculadas a la inteligencia artificial. Por ahora, las ganancias corporativas empezaron a convalidar ese optimismo.