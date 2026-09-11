El 11 de septiembre de 2001, el impacto de dos aviones secuestrados contra las Torres Gemelas de Nueva York dejó una marca imborrable en la memoria mundial.

A un cuarto de siglo del ataque que provocó la muerte de casi 3.000 personas y el colapso del complejo financiero del World Trade Center, el querer entender lo que pasó no pierde vigencia.

Y, como es de esperarse, miles de internautas vuelcan sus dudas en el buscador más utilizado en Argentina para reconstruir los hechos, buscar material audiovisual o verificar datos históricos.

Para ver el movimiento que se da en Google, el gigante tecnológico pone a disposición de todos los usuarios una herramienta pública y gratuita: Google Trends, que mide en tiempo real (y a lo largo del tiempo) las tendencias de búsquedas.

A partir de los datos registrados durante las últimas 24 horas en la Argentina, los gráficos nos muestran con precisión cómo revive el interés por la fecha y qué buscan exactamente los argentinos frente a la pantalla.

¿Qué es Google Trends y cómo se leen sus datos?

Google Trends es un servicio gratuito que rastrea el comportamiento de los usuarios en Google. En lugar de ofrecer la cifra exacta de clics, la plataforma utiliza una escala relativa de 0 a 100 puntos : el valor 100 representa el pico máximo de atención que alcanzó un tema en un lugar y momento determinados.

Dentro de sus paneles, la herramienta incluye el apartado de “Consultas relacionadas”, que expone las frases exactas tipeadas por la gente en torno al tema.

La opción Rising (En alza) identifica los términos que registraron un salto repentino respecto a su tráfico habitual.

Cuando una búsqueda experimenta un crecimiento de más del 5.000%, la plataforma no muestra un porcentaje, sino la etiqueta Breakout (Aumento puntual), señalando un estallido repentino de curiosidad.

La curva del 11S en Google: cómo subieron las búsquedas cada hora

El gráfico de “Interés a lo largo del tiempo” muestra la variación del volumen de consultas en las últimas 24 horas, reflejando el impacto directo del aniversario a medida que avanzaba la jornada.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo

El primer salto de la madrugada

Tras una jornada previa de tráfico moderado, las búsquedas registraron un repunte brusco hacia las 3:48 AM del 11 de septiembre, alcanzando los 75 puntos de interés impulsado por las primeras menciones del aniversario.

El pico

La curva mantuvo un ascenso constante durante la mañana hasta marcar los 100 puntos máximos del índice, mostrando la mayor concentración de consultas del día.

A diferencia de otros eventos deportivos o de espectáculos que caen rápidamente, la curva se mantiene en niveles altos (por encima de los 50 puntos) durante gran parte del día del aniversario, reflejando un interés sostenido a lo largo de la jornada conmemorativa.

Las preguntas sobre el atentado a las Torres Gemelas: qué quieren saber los argentinos

En el panel de “Consultas relacionadas”, la totalidad de los primeros términos registró un aumento puntual, lo que demuestra que la demanda de información sufrió una aceleración masiva en relación con cualquier día común.

Las preguntas más frecuentes se dividieron en tres ejes bien definidos:

Búsqueda de contenidos y homenajes

Lideraron el ranking de interés las frases “documental torres gemelas” (#1) y “monumento torres gemelas” (#4), dejando ver la intención de consumir material audiovisual histórico o conocer el estado actual de la Zona Cero.

Consultas relacionadas a la búsqueda Torres Gemelas

Cifras del impacto y la tragedia

La necesidad de repasar los datos duros del atentado motivó búsquedas masivas como “cuantas personas murieron en el atentado...” (#7 y #8) y “cuantos aviones chocaron las torres gemelas” (#10).

Consultas relacionadas a la búsqueda Torres Gemelas, a 25 años del atentado.

Verificación de datos históricos y características de la construcción

La curiosidad por los detalles del hecho y la infraestructura se reflejó en las consultas “11 s torres gemelas” (#2), “cuanto median las torres gemelas” (#3), “altura de las torres gemelas” (#6), además de dudas cronológicas directas como “en qué año fue lo de las torres gemelas” (#5) y “que año fue el atentado de las torres gemelas” (#9).

La distribución en el país: las provincias con mayor volumen de búsquedas

La función de Google Trends “Interés por subregión” muestra la concentración de búsquedas en cada jurisdicción respecto de su propio tráfico habitual, mostrando la penetración del tema en el territorio nacional.

Mapa de interés por región

La Pampa en el primer lugar

Encabezó la nómina del país con la puntuación máxima de 100 puntos de interés relativo.

Seguimiento en el centro y litoral

El listado de mayor concentración proporcional de consultas se completó con Santa Fe (89 puntos), Entre Ríos (88 puntos), la provincia de Buenos Aires (86 puntos) y Catamarca (85 puntos).