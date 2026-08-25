La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este martes, 25 de agosto de 2026 es de 25,12 euros y fijan un total de 214.359 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,2%.

La cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA comenzó estable, encadenó dos avances, vivió una fase de altibajos con retrocesos —incluidos dos seguidos— y cerró con tres subidas consecutivas; el balance de los 10 días es positivo y con impulso alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana alcanzó un 12.56%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 29.93%. Esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,12 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 10.05B, que corresponde a un fondo de inversión.

La historia de BBVA

BBVA es un grupo bancario español que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid; se dedica a los servicios financieros y ofrece productos como cuentas, préstamos, tarjetas, pagos, inversión y seguros.

Su negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros. Opera sobre todo en España, México, Sudamérica y Turquía; atiende a decenas de millones de clientes, surgió de la fusión BBV-Argentaria (1999, orígenes en 1857) y destaca por digitalización y sostenibilidad (ticker: BBVA).

Contenido generado por inteligencia artificial.