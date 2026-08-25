Este martes, 25 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,65 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 175.357. Esta cifra refleja una variación del 0% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Telefónica mostró un leve sesgo alcista, con más jornadas de avance que de caída y un cierre en pausa. Hubo rachas de impulso al inicio y a mitad del período, interrumpidas por dos descensos consecutivos antes de un repunte y una estabilización final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 11.31%, mientras que su volatilidad anual es del 25.36%. Como 11.31 es menor que 25.36, esto indica que el comportamiento de Telefónica en el último periodo es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, ya que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Opera principalmente en Europa y Latinoamérica bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo, ofreciendo conectividad fija y móvil, banda ancha y televisión de pago.

Produce y gestiona redes e infraestructuras (fibra y 5G) y soluciones digitales como cloud, ciberseguridad, IoT y servicios mayoristas. Su línea de negocio abarca clientes residenciales, empresas y el segmento mayorista; fundada en 1924, es un actor clave del sector y referente en innovación y sostenibilidad.

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