El 25 de agosto de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en España con un precio de 16.84 euros por unidad en el IBEX 35, alcanzando un volumen de negociación de 8,031 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.36% en relación con el día anterior, destacando la estabilidad en el mercado de valores.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. registró volatilidad con más subidas que bajadas, un breve tramo de estabilidad y un cierre levemente alcista.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 8.64%, mientras que su volatilidad anual es del 21.86%. Dado que el 8.64% es menor que el 21.86%, podemos concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, lo que sugiere una menor variabilidad en su rendimiento reciente comparado con el promedio anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene luego de deducir todos sus gastos.

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La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el gestor técnico del sistema gasista español y la principal compañía de transporte de gas natural del país. No produce gas: diseña, construye, mantiene y opera infraestructuras como gasoductos, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos; cotiza en el Ibex 35.

Su línea de negocio se centra en actividades reguladas de transporte y regasificación en España, complementadas por proyectos de gases renovables (biometano e hidrógeno) y el desarrollo del corredor H2Med. Datos de interés: fundada en 1972, opera la mayor parte de la red troncal y varias plantas de GNL en España (por ejemplo, Barcelona, Cartagena y Huelva) y el hub logístico de El Musel (Gijón).

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