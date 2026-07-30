En la apertura de mercados de este jueves, 30 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 17,17 euros y registran un volumen de 18836 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,12% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. registró un sesgo ligeramente alcista (5 alzas, 3 descensos y 2 jornadas planas), con dos caídas seguidas antes de un rebote final.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 14.75%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual del 21.98%. Este comportamiento indica que Enagás ha mostrado una mayor estabilidad en el último año, ya que la volatilidad semanal es inferior a la volatilidad anual, sugiriendo menos variaciones en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene tras deducir todos sus gastos.

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La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, cotiza en el Ibex 35 y es el Gestor Técnico del Sistema Gasista en España. Diseña, construye, opera y mantiene infraestructuras de gas natural como gasoductos de alta presión, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos.

No produce gas ni energía; su negocio es regulado y se centra en el transporte, la regasificación, el almacenamiento y la operación del sistema, además de impulsar gases renovables como el hidrógeno y el biometano (proyectos como H2Med). Fundada en 1972 (ticker ENG), tiene participaciones internacionales en infraestructuras estratégicas —por ejemplo, el gasoducto TAP— y juega un papel clave en la seguridad de suministro.