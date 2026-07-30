Este 30 de julio de 2026, el mercado español ha abierto con las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) cotizando a 20,54 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación de 215.669, esta cifra refleja una ligera variación del -0,34% respecto al cierre del día anterior, lo que indica un inicio de jornada con cierto dinamismo en el sector eléctrico.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. empezó con tres jornadas al alza, continuó con dos caídas, repuntó dos días y cerró con tres descensos, lo que evidencia volatilidad y un sesgo bajista al final del periodo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

Durante la última semana, Iberdrola experimentó una volatilidad del 12.88%, que es menor a su volatilidad anual del 14.79%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo menos variaciones en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, con foco en renovables (eólica onshore y offshore, solar, hidráulica y almacenamiento). Sus líneas de negocio principales son Redes, Renovables y Generación y Clientes y produce energía eléctrica y soluciones energéticas.

Cotiza en el Ibex 35 y opera en varios países a través de filiales como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil). Es líder mundial en eólica, impulsa redes inteligentes y proyectos de hidrógeno verde y orienta su estrategia a la electrificación y la descarbonización.