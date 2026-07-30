Este 30 de julio de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) abren en el mercado español con un precio de 12.38 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, el volumen de negociación alcanzó las 468,009 acciones, lo que representa una variación del 0.98% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Caixabank SA alternó cinco avances y cinco retrocesos, con una racha de tres alzas seguidas y otra de tres caídas antes del cierre; el balance es neutral y sugiere volatilidad sin una tendencia clara.

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank ha alcanzado un notable 49.72%, significativamente superior a su volatilidad anual del 25.13%. Este aumento sugiere que el comportamiento de las acciones de CaixaBank ha sido inestable, con muchas variaciones en su cotización reciente. Las cifras indican un contexto de alta incertidumbre en el corto plazo en comparación con la estabilidad observada en el último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras la deducción de todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.79B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; tiene sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a la banca y los servicios financieros: no fabrica bienes, ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, pagos y seguros.

Su línea de negocio es la banca universal, con foco en banca minorista y de empresas, además de seguros, gestión de activos y banca corporativa y de inversión. Datos de interés: es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, controla el banco portugués BPI y su accionista de referencia es CriteriaCaixa (Fundación la Caixa).