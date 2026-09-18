En la apertura de mercados de este viernes, 18 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 25,07 euros y registran un volumen de 104734 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,28% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una clara tendencia bajista: ocho retrocesos y solo dos repuntes; tras un inicio con cuatro caídas seguidas, cada rebote fue seguido por nuevas pérdidas y el periodo terminó con predominio vendedor.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 19.49%, mientras que su volatilidad anual es del 28.59%. Dado que la volatilidad semanal (19.49%) es menor que la volatilidad anual (28.59%), esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año en comparación con las variaciones recientes.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,41 euros el y un mínimo de 17,34 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 10.05B, lo que corresponde al fondo de inversión disponible.

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La historia de BBVA

BBVA es un grupo bancario español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Bilbao y su sede operativa en Madrid (Ciudad BBVA). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y banca digital.

Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, pymes, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros. Opera principalmente en España, México, Turquía y varios países de Sudamérica; surgió en 1999 de la fusión de Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y Argentaria y destaca por su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.

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