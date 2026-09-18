La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este viernes, 18 de septiembre de 2026 es de 3,71 euros y fijan un total de 254.956 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,22%.

La cotización de Banco de Sabadell S.A en los últimos 10 días fue mixta: empezó con un avance, luego tres descensos seguidos, alternó movimientos después y terminó con dos alzas consecutivas, mostrando debilidad inicial y repunte al cierre.

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La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 15.28%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual, que se sitúa en el 26.89%. Esto indica que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones registradas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,74 euros el y un mínimo de 2,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa asciende a 5.71B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que representa el fondo de inversión resultante después de deducir todos los gastos.

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La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el IBEX 35. Tiene su sede social en Alicante (con centros corporativos en Sant Cugat del Vallès y Madrid) y se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, gestión de activos, seguros y servicios de pagos.

Fundado en 1881 en Sabadell (Barcelona), el grupo está especialmente enfocado en pymes y digitalización y posee TSB en el Reino Unido. Cotiza en las bolsas españolas con el ticker SAB y es uno de los bancos de referencia por su red, volumen de negocio y base de clientes.

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