Las diferencias de miradas dentro de los economistas que se relacionan con el universo oficialista sumó un un nuevo capítulo. Joaquín Cottani, exviceministro de Economía de la actual gestión, lanzó duras advertencias sobre el rumbo del plan liderado por su antiguo jefe, Luis Caputo, y la figura de Javier Milei. Para el exfuncionario, el Gobierno está atrapado en una contradicción entre la teoría y la gestión técnica necesaria para estabilizar el país. Cottani fue frontal al definir la actualidad del Ejecutivo durante una entrevista en Radio Con Vos: “Como presidente, Milei es un buen filósofo del anarcoliberalismo, pero lo que se necesita ahora es gestión”. Según el economista, el mandatario parece más enfocado en su rol de “propagador de ideas” a nivel global que en la construcción de los acuerdos políticos y económicos necesarios para atraer inversiones reales. Una mirada bastante parecida a la que acaba de transmitir el exministro Domingo Cavallo hace pocos días, en lo que parece un analisis que comienza hacerse recurrente: vuelo teórico, vs práctica aplicada. El punto más crítico del análisis de Cottani se centró en la política cambiaria. El economista y exfuncionario se sumó a las voces que alertan sobre el atraso cambiario, diferenciando el valor nominal del dólar del “tipo de cambio real”. “Hoy el precio relativo entre bienes transables y no transables está desfasado. Eso es lo que el mercado percibe como atraso”, explicó. En este sentido, instó al Gobierno a liberalizar el mercado de cambios de manera inmediata, asegurando que no habría efectos caóticos si se explica con una hoja de ruta clara. “La única razón para no liberar ahora es que el Gobierno prefiere el control y el intervencionismo”, lanzó, desestimando los temores oficiales sobre una disparada inflacionaria. Según su visión, es preferible bancar un salto temporal de la inflación (mencionó un posible 4%) en pos de encontrar un equilibrio real, antes que llegar al 2027 en una situación de parálisis. Para el exviceministro, los “logros” que declama el Palacio de Hacienda (como el superávit fiscal) son insuficientes para el mercado si no se resuelven cuestiones de fondo. Para que el riesgo país perfore los niveles actuales, Cottani exige tres pilares: Cottani también cuestionó la rigidez con la que se manejan las metas fiscales. Calificó como “dogmática” la obsesión por el déficit financiero cero si esto implica ignorar otras urgencias. En ese contexto, propuso una medida concreta para despejar dudas: un canje de deuda por u$s 20.000 millones para aliviar el horizonte de vencimientos de 2027. “Aunque los intereses aumenten un poco, despejar ese año haría que el riesgo país caiga 200 puntos de inmediato”, aseguró. Finalmente, el exfuncionario se refirió a la psicología del poder y la reacción del Gobierno ante las críticas de colegas como Domingo Cavallo. Lamentó que el Ejecutivo “cierre la comunicación” o bloquee a quienes señalan inconsistencias. “Hace falta un poco más de humildad y atacar los problemas como son. El mercado no mira las cosas de largo plazo si no ve resultados sostenibles hoy”, concluyó Cottani, marcando una distancia definitiva con la narrativa de “el mejor gobierno de la historia” que impulsa el entorno presidencial.