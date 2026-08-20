En esta noticia Una decisión que reaviva la tensión

Este jueves, por quinta sesión consecutiva, el petróleo continúa su tendencia alcista en los mercados internacionales, impulsado por los temores en torno a nuevas disrupciones en el suministro de crudo procedente de Medio Oriente.

Esta mañana, el crudo Brent con entrega en octubre ganó u$s 2,44, un avance de 2,7%, que lo ubica en u$s 94,06 el barril.

Por su parte, el West Texas Intermediate estadounidense con entrega en septiembre suma u$s 1,84, alcanzando los u$s 87,67.

Ambos indicadores marcan un récord desde el 24 de julio.

La suba de los precios responde directamente a los conflictos geopolíticos que atraviesa Medio Oriente. Giovanni Staunovo, analista de UBS, señala que las tensiones en la región siguen siendo elevadas, dejando margen para nuevas interrupciones en el suministro.

“Las tensiones en Medio Oriente siguen siendo elevadas, lo que deja margen para nuevas interrupciones en el suministro. La disminución de las exportaciones petroleras procedentes de Medio Oriente está volviendo a tensar el mercado”, afirmó Staunovo.

El estrecho de Ormuz, paso obligado para una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Foto: Reuters.

Una decisión que reaviva la tensión

Un factor clave que mantiene al mercado en tensión es la decisión de Emiratos Árabes Unidos de suspender todas las transacciones financieras y económicas con Irán hasta nuevo aviso .

Esta medida reaviva la atención sobre las ya complicadas relaciones entre el productor petrolero del golfo Pérsico y Teherán.

Hiroyuki Kikukawa, estratega jefe de Nissan Securities Investment, comentó que los precios del petróleo permanecen elevados gracias al respaldo de ataques esporádicos en Medio Oriente. Sin embargo, señaló que el mercado carece de un nuevo impulso sin una escalada significativa en las tensiones.

“Es probable que el mercado mantenga una tendencia alcista gradual, dada la incertidumbre sobre las negociaciones de paz y las tensiones que involucran a Emiratos Árabes Unidos, Omán e Irán”, agregó Kikukawa en su análisis, según Reuters.

El estrecho de Ormuz ocupa el centro de la preocupación de operadores y analistas. Este paso estratégico es utilizado para transportar una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, lo que lo posiciona como vital para la seguridad del suministro energético global.

June Goh, analista de Sparta Commodities, indicó que los riesgos para la navegación están aumentando nuevamente.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

En este sentido, señaló que los ataques iraníes y los de los hutíes siguen siendo frecuentes en ambos puntos estratégicos clave: el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb.

El tráfico marítimo a través de Ormuz se ralentizó considerablemente. Datos publicados recientemente muestran que la mayoría de los armadores evitó esta importante vía navegable debido a la falta de señales claras sobre su reapertura después del bloqueo que se implementó.

Mientras tanto, los productores están utilizando rutas de exportación alternas para llevar el petróleo hasta el golfo de Omán.