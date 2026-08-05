En esta noticia Nuevos ataques en Medio Oriente y se aleja el fin del conflicto

Los precios del petróleo subieron en las primeras horas de este miércoles luego de que los hutíes de Yemen, alineados con Irán, informaran que atacaron un petrolero saudí en el Mar Rojo, lo que disipó esperanzas de una desescalada en las hostilidades de la guerra.

Así, los futuros del Brent ganaban u$s 1,51, un 1,9%, a u$s 80,87 el barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 90 centavos, un 1,19%, a u$s 76,67.

Nuevos ataques en Medio Oriente y se aleja el fin del conflicto

Los hutíes afirmaron haber lanzado un ataque con misiles contra un petrolero saudí frente a la costa de Yanbu, un puerto clave para las exportaciones de crudo de Riad. Esto provocaba un alza de los precios del petróleo el miércoles, según señaló el reportero Giovanni Staunovo, de UBS.

Las noticias sobre el ataque empañaban las esperanzas de los inversores de una distensión en el conflicto de Oriente Medio, después de que Qatar afirmara el martes que los mediadores estaban avanzando en sus esfuerzos por poner fin a la guerra.

Esto había provocado una caída del 5% en los precios del crudo y el Brent había cerrado por debajo de los u$s 80 el barril por primera vez desde el 13 de julio. Teherán, por su parte, negó que se esté llevando a cabo conversaciones de paz, en contra de lo afirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Aunque la prima geopolítica inmediata se disipó, el panorama general de la oferta invita a la cautela”, afirmó Priyanka Sachdeva, de Phillip Nova.