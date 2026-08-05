Vuelven a lanzar el iPhone más querido por el Día del Niño.

Aunque Apple ya presentó generaciones más recientes, el iPhone 14 sigue siendo uno de los modelos más buscados por quienes quieren ingresar al ecosistema de la marca sin pagar el precio de los equipos premium.

Con motivo del Día del Niño, el smartphone vuelve a estar disponible con financiación en cuotas y sin necesidad de viajar a Estados Unidos para conseguirlo.

Vuelve el iPhone 14: cuánto cuesta y cómo comprarlo en cuotas

Con motivo del Día del Niño, MacStation, Apple Premium Reseller, relanzó el iPhone 14 de 128 GB en color Blanco Estelar como una de las principales opciones para quienes buscan el primer celular de sus hijos o desean renovar su equipo sin pagar el valor de los modelos más recientes.

El dispositivo se ofrece a $1.099.990 y puede adquirirse en 12 cuotas sin interés, una alternativa que permite acceder a uno de los modelos más populares de Apple sin necesidad de viajar a Estados Unidos para comprarlo.

Vuelve el iPhone 14: cuánto cuesta y cómo comprarlo en cuotas. MacStation.

Por qué el iPhone 14 es una buena opción como primer celular

Según explicó MacStation, el iPhone 14 reúne características que lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan el primer smartphone de un niño o adolescente.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Alto rendimiento para el uso diario.

Cámara de alta calidad para fotos y videos.

Gran autonomía de batería.

Compatibilidad con las últimas versiones de iOS.

Acceso a todas las funciones de seguridad y control parental del ecosistema Apple.

IPhone 14.

Qué controles parentales ofrece Apple para los menores

Apple incorpora distintas herramientas para que las familias puedan administrar el uso del dispositivo desde el primer momento.

A través de las funciones “En Familia” y “Tiempo en Pantalla” (Screen Time) es posible:

Crear una Cuenta Infantil para menores de 13 años vinculada a un adulto.

Definir cuánto tiempo pueden utilizar determinadas aplicaciones.

Establecer horarios para estudio, descanso o recreación.

Autorizar o rechazar la descarga de nuevas aplicaciones.

Restringir contenido según la edad.

Administrar permisos de ubicación, cámara, micrófono y contactos.

El objetivo es que los adultos puedan adaptar progresivamente el uso del dispositivo a medida que los chicos crecen y adquieren mayor autonomía.

Iphone 14, Apple. MacStation.

Las nuevas funciones de seguridad que llegarán a Apple

Durante la última edición de la WWDC, Apple presentó nuevas herramientas orientadas a reforzar la seguridad digital de niños y adolescentes.

Entre las principales novedades se encuentran:

Una configuración más sencilla para las cuentas infantiles.

La posibilidad de comenzar utilizando únicamente aplicaciones esenciales.

La función Ask to Browse , que solicitará autorización antes de ingresar por primera vez a determinados sitios web.

Un sistema de Tiempo en Pantalla renovado y con mayor nivel de personalización.

Más opciones para administrar contactos, permisos y tiempos de uso según la edad del menor.

Dónde comprar el iPhone 14 en Argentina

El relanzamiento está disponible en las tiendas de MacStation, Apple Premium Reseller, con sucursales en distintos puntos del país, entre ellas:

Barrio Norte.

Recoleta.

Cañitas.

Alcorta Shopping.

Nordelta.

Alto Avellaneda Shopping.

Córdoba.

Neuquén.

De esta manera, quienes busquen regalar un iPhone 14 por el Día del Niño podrán acceder al equipo con financiación en 12 cuotas sin interés y soporte oficial de Apple en Argentina.