Para LCG, la oferta de dólares se reducirá luego de la liquidación "exprés" del agro

Wall Street ve en la Bolsa argentina el mayor potencial de suba de la región: cuál es su acción favorita

En esta noticia La mirada del Citi sobre la Argentina

De los escenarios que baraja Wall Street se desprende una posible consecuencia para la Argentina: las lluvias podrían incidir en el ingreso de dólares del agro.

Y es que si la humedad adicional mejora los rindes de la soja, habría más volumen para exportar. Si el exceso de agua demora la siembra o reduce la producción de maíz, podría postergar parte de la liquidación de divisas o achicar el volumen disponible para vender al exterior.

JP Morgan advirtió que El Niño puede acelerar la suba de los alimentos en América Latina y proyectó que la inflación de ese rubro alcanzaría un pico hacia fines del primer trimestre de 2027.

En su informe regional del 17 de noviembre, el banco señaló que las primeras señales ya aparecen en países como Bolivia, Honduras y El Salvador, en un momento en que el encarecimiento de los combustibles presiona sobre la inflación general.

El peso de los alimentos explica por qué el banco espera que el fenómeno se refleje en el índice de precios al consumidor (IPC). En las diez economías relevadas, ese rubro representa en promedio el 26,5% de la canasta, alrededor del doble que el transporte, que pesa 13,2%. La proporción llega al 35% en Jamaica y al 32% en Guatemala.

En siete de los diez países, además, el transporte ya acumulaba una suba mayor que la del IPC general en el año.

Las primeras respuestas oficiales reflejan la preocupación por la oferta agrícola. Según el gigante de Wall Street, Bolivia, Panamá, El Salvador y Honduras declararon el estado de emergencia por El Niño, mientras Costa Rica discutía planes para racionar el agua.

JP Morgan Fuente: JP Morgan

En el Cono Sur, que incluye la Argentina, JP Morgan identifica el riesgo de que las inundaciones afecten la producción agrícola y generen presiones sobre los precios en el corto plazo.

La mirada del Citi sobre la Argentina

Por su parte, el Citi elevó su previsión de lluvias para algunas zonas de la Argentina, donde espera precipitaciones por encima de lo normal. La revisión abarca especialmente los períodos de noviembre a enero y de diciembre a febrero.

Citi Fuente: Citi

El banco señaló que ya se habían registrado lluvias y tormentas en la región agrícola durante la siembra del maíz y que la humedad adicional “podría favorecer” a la soja.

El banco ubica el pico de intensidad de El Niño en diciembre de 2026.

Los datos de octubre muestran que la presión sobre los alimentos ya se hizo visible, aunque con distinta intensidad. En la comparación desestacionalizada del banco, el rubro subió 2,6% mensual en Bolivia, 1,3% en Honduras, 1,1% en El Salvador y 0,9% en Uruguay.

Citi Fuente: Citi

JP Morgan señaló que en Honduras parte de la suba podría estar vinculada con pérdidas en las cosechas de maíz y frijoles.

Guatemala ofrece un ejemplo de cómo los dos componentes pueden moverse en direcciones opuestas. El IPC cayó 0,2% en octubre respecto de septiembre, tras una baja mensual del 15,8% en los combustibles que el informe atribuye a los subsidios y a la suspensión temporal de impuestos.

Los alimentos, en cambio, se encarecieron 6,2% frente a octubre del año anterior, su mayor aumento interanual desde mediados de 2024. JP Morgan espera que la presión sobre ese rubro continúe hasta el primer trimestre de 2027.

En República Dominicana, por ahora, el principal impulso vino del transporte. La inflación de octubre fue del 5,1% interanual, por encima del 4,9% que preveía el banco, mientras que los alimentos subieron 0,4% mensual y mostraron menos presión de la esperada.

Así, JP Morgan elevó su pronóstico de inflación general para el cierre de 2026 al 4,7% por la sorpresa de octubre y moderó su previsión sobre el impacto de El Niño en los meses siguientes.