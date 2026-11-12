Las elevadas temperaturas en los océanos están impulsando la frecuencia y severidad de los eventos hidrometeorológicos.

El Niño no solo representa una potencial afectación para el sector agropecuario, especialmente en un país que cuenta con una extensión territorial y una diversidad de climas tan variada como la de México.

Ricardo de la Garza, presidente y director general para México y Centroamérica de Globaim —firma especializada en la gestión y soporte técnico de seguros para grandes siniestros— dice que el país tiene una alta exposición a fenómenos hidrometeorológicos, como huracanes o inundaciones, mismos que además de causar daños estructurales a las edificaciones, también frenan la actividad económica de las empresas.

La intensificación de este fenómeno natural, que actualmente es bautizado como el “Súper Niño” o “El Niño Godzilla”, ha encendido los focos rojos en el sector corporativo mexicano.

Las elevadas temperaturas en los océanos están impulsando la frecuencia y severidad de los eventos hidrometeorológicos en entre 25% y 30%, una tendencia que amenaza directamente el patrimonio físico y financiero de las empresas instaladas en el país.

En entrevista para El Cronista, De la Garza advierte que la exposición del aparato productivo a catástrofes naturales contrasta con un severo rezago en la administración de riesgos dentro de las organizaciones.

El directivo señala que la experiencia reciente en desastres de gran magnitud, como el huracán Otis, dejó al descubierto fallas estructurales en las estrategias de protección patrimonial del sector privado.

“De los casos que estuvimos atendiendo físicamente en zonas impactadas como Acapulco, entre el 80% y el 90% de los inmuebles e infraestructuras afectadas presentaban infraseguro en mayor o menor medida. Hubo incluso casos catastróficos donde las unidades económicas ni siquiera tenían contratada la cobertura contra huracán”, afirma De la Garza.

El riesgo oculto: la paralización de la operación

Uno de los principales errores en la gestión financiera de las corporaciones, dice el directivo, es asumir que la póliza únicamente debe cubrir los daños materiales tangibles. Según el especialista de Globaim, las pérdidas posteriores —derivadas de la interrupción del negocio— suelen superar con frecuencia el costo de la reconstrucción o reparación de activos fijos.

Cuando un siniestro paraliza las instalaciones, las empresas deben continuar haciendo frente a sus costos fijos, que incluyen los salarios de personal, arrendamientos, compromisos fiscales y pasivos financieros, al tiempo que dejan de percibir utilidades.

Para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), una interrupción proyectada de seis a siete meses sin la cobertura adecuada se traduce casi de forma inevitable en quiebra técnica.

“El cálculo de una pérdida consecuencial se realiza mediante proyecciones de estados de resultados, históricos de ventas y análisis técnicos de los flujos operacionales. Es fundamental que el empresariado tome conciencia de que el seguro no solo sirve para levantar un muro caído, sino para sostener la nómina y la liquidez operativa mientras se logra la reactivación”, puntualiza.

Además del monto de la suma asegurada, el directivo recomienda prestar especial atención a las cláusulas de participación del asegurado, las cuales en eventos de gran escala (como terremotos u hidrometeorológicos) suelen sumar deducibles y coaseguros elevados que restan capacidad de recuperación si no se calculan de origen.

Un mercado con potencial ante la cultura de prevención

Pese a la baja penetración de la industria aseguradora en el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano —donde apenas representa el 3%, frente a promedios globales del 7%—, las perspectivas para el sector avanzan a ritmo acelerado.

Para 2026, la industria proyecta un crecimiento del 9.6% en el mercado nacional, cifra que contrasta sensiblemente con el 2.8% estimado a escala internacional. Este impulso responde a la recalibración de riesgos que están haciendo los administradores de grandes corporativos tras la irrupción de fenómenos meteorológicos que han alcanzado la categoría 5 de manera inédita en una misma temporada.

“Todas las instituciones aseguradoras tienen la liquidez y capacidad de pago; el factor decisivo es que la empresa tenga la cobertura correcta, la suma adecuadamente revaluada y el análisis técnico preciso antes de que ocurra la eventualidad. Garantizar la continuidad del negocio tras un desastre no es un tema de azar, sino de prevención financiera”, concluye De la Garza.