El mercado cripto arrancó diciembre con un derrumbe de más del 6% en 24 horas, que volvió a hundir la capitalización total por debajo de los u$s 3 billones y encendió las alarmas sobre el mes que empieza.

El golpe llegó en el peor momento: plena zona de baja liquidez global, un caldo de cultivo ideal para amplificar movimientos y alimentar la idea de un “ataque emocional” típico de los bajistas para imponer el clima de la rueda.

Desde Guardian Capital explicaron que el salto en los rendimientos de los bonos japoneses, tras versiones de inminentes subas de tasas, obliga a reconfigurar los flujos globales de renta fija.

“El impacto es especialmente fuerte sobre las estrategias de carry trade, que durante años se apoyaron en la posibilidad de endeudarse en yenes a un costo casi nulo", dijo el broker.

Ese giro funciona como un verdadero shock de liquidez global. Y es uno de los factores que ayuda a explicar el retroceso reciente de Bitcoin, un activo extremadamente sensible a cualquier ajuste en las condiciones de liquidez internacional.

Las señales que arroja Bitcoin

Por estas horas, Bitcoin logra estabilizarse en torno a los u$s 85.710 luego de ensayar un leve rebote en las últimas horas. Lo cierto es que, BTC quebró con fuerza una zona donde había permanecido consolidando durante cuatro días: el retroceso de Fibonacci del 61,8%, un nivel psicológico que suele definir ciclos de impulso o corrección. La ausencia de un rebote inmediato abre un escenario más defensivo.

La señal decisiva para un tramo bajista más profundo (rumbo a los u$s 64.000, el nivel del 161,8%) recién se activaría con una caída por debajo de u$s 80.500. Por ahora, el mercado mira ese soporte como el verdadero borde del abismo.

Para Emanuel Juárez, analista de mercados de HFM, en diálogo con El Cronista, el mercado cripto arrancó la semana con una presión bajista marcada.

“Durante la noche del domingo, Bitcoin (BTC) cayó de u$s 91.300 a u$s 86.900 en apenas dos horas, un retroceso del –4,7% que reavivó la inquietud entre inversores. La pregunta que sobrevuela: ¿por qué BTC no replica la recuperación que mostraron los índices estadounidenses la semana pasada, con un S&P 500 que avanzó cerca de 3,5%?" se preguntó el estratega.

Según Juárez, la clave está en entender la naturaleza de BTC como activo macro altamente dependiente de la liquidez global. Históricamente, Bitcoin reacciona con un rezago de unos 90 días respecto al mercado tradicional, sobre todo en contextos donde la liquidez se contrae o permanece estable. Esta semana será crucial: el mercado seguirá de cerca los datos laborales y, especialmente, el reporte de inflación del viernes en EEUU.

“Si los indicadores no reducen las probabilidades de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), BTC podría sostener su estructura de recuperación, aunque advirtió “siempre y cuando no quiebre el soporte crítico en u$s 80.600”, advirtió.

Por su parte, Carolina Gama, Country Manager de Bitget para Argentina, coincidió en que que los problemas de liquidez global continúan pesando en el mercado cripto. El recorte de tasas de la Fed no generó el impulso esperado en los activos de riesgo y el mercado ahora descuenta que el banco central mantendrá una postura restrictiva por más tiempo. Ese es, hoy, el principal freno para el precio de BTC, dijo la experta.

La fortaleza del oro confirma un clima de aversión al riesgo, mientras que Bitcoin muestra que la compra de largo plazo en zonas deprimidas sigue firme. La perspectiva más realista para diciembre es una fase de consolidación entre u$s 85.000 y u$s 90.000, mientras los inversores buscan un nuevo punto de equilibrio, comentó.

Noviembre decepcionó y rompió una racha de tres años

El cierre de noviembre fue otro golpe para los entusiastas del mercado cripto: Bitcoin cayó 17,5% hasta u$s 91.300, su primera baja para ese mes en tres años y un quiebre de su patrón estacional. Tradicionalmente, noviembre es uno de los mejores meses para BTC.

Diciembre suele jugar a favor del activo: el rendimiento promedio en los últimos 14 años es del 8,7%, con siete cierres positivos. Cuando subió, lo hizo fuerte (promedio +29,7%). Cuando cayó, también sintió el impacto (promedio –12,3%). Un mes de extremos, no de tibiezas, según se desprende del informe semanal de Buenbit.

Lo que viene ahora es diciembre, un mes en el que el contexto macro será tan importante como el técnico. Desde 2013, diciembre deja un retorno promedio de 4,75% para Bitcoin. “Pero 2025 rompió la estacionalidad histórica en octubre y noviembre, que son meses típicamente alcistas”, recuerda el exchange.

Así parece que el clima de diciembre tendrá un protagonista indiscutido: el soporte de u$s 80.500. Mientras el mercado lo respete, la narrativa de “corrección dentro de un ciclo alcista mayor” seguirá en pie. Si se quiebra, la puerta queda abierta para una capitulación más profunda.