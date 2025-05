En medio de un contexto marcado por el descenso de los niveles de inflación y la baja de las tasas de interés, el analista financiero Salvador Di Stefano ratificó su postura de que la cotización del dólar seguirá bajando y compartió un consejo clave sobre los préstamos bancarios.

En efecto, el último año hubo un fuerte repunte de los préstamos tanto en pesos como en dólares al sector privado, desde niveles históricamente bajos que hubo en los últimos años.

En una entrevista por Border Periodismo, el Gurú del Blue remarcó que forma parte de una " época de cambios " que impactan a sectores claves de la macroeconomía.

"Hoy ya no tenés que ser más sobreviviente, porque ya no hay más violación de derechos de propiedad: hace 16 meses que no te afanan los depósitos a plazo fijo, no tenés inflación, la tasa de interés es positiva contra la inflación, te pagan los bonos. Estás en una economía absolutamente distinta y la tenés que encarar por otro lado", puntualizó.

El infalible consejo del Gurú del blue por el precio del dólar: "Endéudense en..."

El experto en finanzas aseguró que, un escenario de dólar estable combinado con tasas en pesos altas en dólares, favorecen a que las empresas sigan eligiendo endeudarse en dólares.

"En el pasado reciente, en la época de Alberto Fernández, nosotros recomendábamos que vos te endeuden en pesos. Hoy recomendamos que te endeuden dólares, porque hoy básicamente al dólar no le vemos chance de que suba", remarcó.

Di Stefano explicó que los préstamos en moneda extranjera son más atractivos en este momento al poseer una tasa que no supera el 10% anual, mientras que la tasa en pesos se encuentran alrededor del 60%.

"Si tengo una diferencia de prácticamente 7 a 1, donde el endeudamiento en pesos es 60% y el endeudamiento en dólares es el 8% ...La verdad que yo me cambiaría y me endeudaría en dólares", insistió.

Por último, reclamó al Gobierno avanzar con medidas que permitan a los individuos la posibilidad de pedir préstamos en dólares. "La brecha de tasa (con el peso) es muy grande", concluyó.

Préstamos en dólares: la postura de los bancos

El debate se instaló semana atrás cuando Domingo Cavallo dijo que para que la competencia de monedas funcione, es necesario que los bancos puedan prestar los dólares que reciban en depósitos en las mismas condiciones en que pueden hacerlo con los depósitos en pesos,

Al respecto, desde la banca extranjera están en contra de esta medida: "Creo que dar préstamos en dólares a personas humanas o jurídicas que no generan dólares sería un error".

"Ya se hizo y las consecuencias no fueron buenas. Por otra parte, entiendo que la intención es permitir un nuevo blanqueo que permita dar transaccionalidad en dólares a operaciones cotidianas que se vienen ralentizando ante la falta de pesos", revelaron a El Cronista.

Sin embargo, los banqueros nacionales la apoyan, aunque con recaudos: "Los bancos deberíamos poder empezar a prestar dólares por el lado de aquellas empresas que hoy no tienen libre disponibilidad, aunque con ciertas restricciones, como que no puedan tomar más del 20% de su patrimonio en dólares".