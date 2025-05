Qué impacto puede tener en el dólar blue y los paralelos el plan para sacar los billetes del colchón

El Gobierno anunció un Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Se trata de un programa de flexibilización de diversas regulaciones para fomentar el uso de los dólares del colchón en el mercado por parte de quienes tienen billetes no declarados en su poder. Esto es en el marco del proyecto de remonetización de la economía que lleva adelante el Gobierno y el mercado anticipa qué impacto puede tener esto en el tipo de cambio informal y los paralelos.

Tal como explica el economista Haroldo Montagú, director de Vectorial, "las medidas anunciadas buscan que los dólares del colchón salgan a la luz más que para reactivar el consumo, para que haya dólares en la economía".

El Gobierno necesita un puente de dólares

Esto se da el marco de un contexto en el que "al Gobierno le sigue costando conseguir dólares vía endeudamiento (dado que el riesgo país está estancado en 700) y el saldo comercial (que se achica mes a mes y desde enero si no fuera por vaca muerta el tendríamos déficit comercial externo) y (esto lo tenemos calculado ya)".

En ese contexto, se relajaron los controles tributarios e impositivos para que ingresen dólares en el sistema sin que el Estado (en la figura de ARCA) pregunte nada.

"El punto principal explicado por el ministro varias veces es que sin emisión es insostenible en el contexto impositivo y laboral actual remonetizar la economía y, en ese sentido, las medidas anunciadas apuntan a liberar la oferta monetaria retenida en ahorros dolarizados para protegerse contra la inflación endémica del país", describe por su parte Horacio Miguel Arana, economista de la Fundación Internacional Bases.

Dólar blue: impacto de las medidas

La pata de confianza para que se vaya volcando los dólares al sistema formal consiste en el tratamiento efectivo de las leyes que van a mandar al Congreso. Eso lleva un tiempo y, en ese sentido, Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, anticipa que, "en el corto plazo, estas medidas no tendrán mayor impacto en las cotizaciones".

"Hay que esperar a que ahorristas e inversores e interesados en el tema vayan interpretando el alcance de las medidas y su implementación", señala. En ese sentido, indica que, si estos dólares entran en circulación, la presión sobre el tipo de cambio puede disminuir, pero dado que "todo es muy nuevo", indica que hay que esperar un par de semanas para ver qué pasa.

En igual sentido, el economista Pablo Ferrari considera que, por ahora, "no creo que tenga ningún impacto" dado que sólo se hizo el anuncio y falta la reglamentación y advierte que "no hay garantías de que vaya a funcionar este esquema".

No obstante, anticipa que es clave cómo lea el mercado esta jugada, que puede leerse como que el Gobierno está desesperado por captar dólares y, en ese caso, no está descartado que, si no entran, después de octubre podría haber una fuerte devaluación, que sin dudas tendría impacto alcista en las cotizaciones paralelas.

La evolución del dólar está atada al nivel de adhesión que haya.

Lo concreto es que, hasta el momento el blue comenzó a bajar luego de los anuncios y la posterior publicación del decreto necesario para poner en marcha el plan para captar dólares no declarados. El dólar oficial mayorista cayó $ 10,50 en dos días y los financieros también cotizaron en baja al igual que el blue, que opera en $ 1165, bajó $10 este viernes, mientras que el MEP cedió 0,7% a $1.140,74.