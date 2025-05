El "círculo vicioso" que amenaza al plan: la contundente advertencia de Luis Secco

El economista Luis Secco analizó las medidas anunciadas por el Gobierno el pasado jueves, denominadas popularmente como "dólares del colchón" y lanzada por el Ministerio de Economía como "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos".

"Toda medida que tenga que ver con la simplificación de la administración tributaria -bajarle el costo al contribuyente- es buena. Estamos yendo en la dirección correcta. Creo que no va a tener el efecto macro de movilización de la actividad económica, como sugiere el Gobierno", sugirió Secco en diálogo con Radio Rivadavia.

Por otra parte, valoró: "El Gobierno tiene que seguir realizando estos anuncios para fijar estos efectos de cambio radical que buscan imponer. Yo veo que les cuesta mucho lograr este cambio, por la sensación que tiene la gente y las ganas que tienen de recibir anuncios constantemente".

¿Qué pasará con el régimen cambiario?

El Poder Ejecutivo, a través del Banco Central de la República, decidió no seguir comprando reservas en la medida en que el dólar no llega a valer $ 1000 al tipo de cambio oficial. Sobre este punto, Secco lanzó: "Al tipo de cambio, a veces, le asignamos demasiadas funciones a una sola variable. Queremos que el tipo de cambio sea el adecuado para comprar divisas y que cumpla otras funciones".

El Poder Ejecutivo, a través del Banco Central de la República, decidió no seguir comprando reservas (Fuente: Archivo).

En ese sentido, el economista apuntó a la variables macro que empujan el precio del dólar en una u otra dirección. "Quedás trabado en la expectativas de decir 'vamos a tener las leyes que hagan falta', pero después te chocás con las decisiones del Parlamento", opinó.

Otro factor a analizar en torno a las decisiones políticas de la gestión de Javier Milei fue el "desplante" al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien el Presidente decidió ignorar durante el Tedeum en la Catedral de Buenos Aires.

El economista Luis Secco analizó las medidas anunciadas por el Gobierno y conocidas popularmente como "dólares del colchón" (Fuente: Archivo).

"Cuando empiezan a hablar siempre es lo mismo, pero contame cómo son con la política. Las leyes las necesitan", expresó sobre este punto y concluyó: "Todavía hay restricciones y controles y las empresas están sujetas al cepo".

Por último planteó una contradicción que surge sobre la política monetaria del Palacio de Hacienda: "Ellos tienen un discurso donde dicen 'no hace falta acumular divisas, porque vamos a ir al mercado', pero el mercado les dice 'hasta que no tengas divisas, no vengas al acá'. Entramos en un círculo vicioso, pero en el corte plazo lo que más me preocupa es la dificultad para cambiar las expectativas y movilizar la economía de manera más ostensible".