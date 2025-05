Volvió el carry trade con créditos en dólares y refuerza la paz cambiaria

La paz cambiaria se impone en el mercado a un mes de la liberación del cepo para individuos y la implementación del esquema de bandas de flotación. Uno de los factores, aunque no el único, es la mayor oferta de divisas por las liquidaciones de créditos en moneda extranjera, que por normativa se liquidan en el mercado oficial de cambios y se entregan en pesos.

La calma cambiaria se hizo presente una vez más este miércoles. El MEP y CCL operaron casi sin variación, con leve sesgo a la baja, en torno a $ 1140 y $ 1155, respectivamente. En la plaza informal, el billete rebotó 0,4% para venderse en $ 1165. El oficial mayorista, si bien repuntó 0,6% hasta $ 1132, se trató de una recuperación tras la caída.

La mayor demanda crediticia consta en los registros del BCRA. Al 9 de mayo, última fecha para la que hay datos oficiales, el stock de préstamos privados en moneda extranjera ascendía a casi u$s 14.700 millones y sumaba un crecimiento de más de u$s 500 millones desde la flexibilización de los controles. A la vez, acumulaba once jornadas consecutivas en alza.

La aceleración del crédito en moneda extranjera al sector privado, que viene en ascenso desde hace más de un año, tras la asunción del presidente Javier Milei, consolida así su aporte a la calma cambiaria. Lo hace a través de los dólares que ofrecen los bancos en el mercado oficial de cambios para obtener pesos y entregarlos al tomador del crédito, tal como lo establece la normativa.

Carry trade con créditos en dólares



Los analistas de Portfolio Personal Inversiones afirman que la aceleración de la demanda de créditos en dólares se explica porque en las últimas semanas se reanudaron los incentivos de las empresas para tomarlos , ya que se restableció el diferencial positivo entre las tasas de interés en pesos y la tasa de devaluación esperada por el mercado.

Es decir, las empresas habilitadas para acceder a estas líneas de crédito optarían por tomarlas para colocar los pesos en algún instrumento financiero a tasa fija, apostando a que será mayor el rendimiento obtenido en comparación con la suba del tipo de cambio al momento de devolver el préstamo, que por normativa se reintegra en dólares.

Se trata de un carry trade que vienen realizando las empresas desde hace varios meses, el cual ha estado contribuyendo en la mayor oferta de divisas en el mercado oficial de cambios y, por consiguiente, en la calma cambiaria. Tras la incertidumbre por la eliminación parcial del cepo, hubo una merma en la operatoria, pero luego habrían retomado.

A los flujos del sector financiero se suma la liquidación de dólares del sector agroexportador, en plena temporada alta de la cosecha gruesa. PPI estima que al 7 de mayo ya había comercializado más de 32% de la producción de maíz y casi 31% de la producción de soja, lo que superaría el desempeño de las dos campañas previas a la semana 18 del año.

El bróker de bolsa sostiene que la dinámica del sector agroexportador se refleja en un consistente ritmo de liquidaciones de divisas en el mercado oficial de cambios: la media móvil de cinco jornadas se incrementó a u$s 156 millones, superior a los u$s 111 millones que registraba hasta el 11 de abril, previo a la implementación del nuevo esquema cambiario.