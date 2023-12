El "gurú de la City" adelantó cuándo se sacará el cepo al dólar y a cuánto llegará la inflación

Luego de conocerse los primeros lineamientos del gobierno de Javier Milei, que se concentraron en el DNU y la Ley Ómnibus que se presentó ayer, uno de los principales analistas del mercado reveló qué pasará con el cepo al dólar y la inflación, que mantienen en vilo a los argentinos.

"Las transformaciones que tendremos por delante tendrán un alto costo social", adelantó el consultor Salvador di Stéfano, quien realizó un análisis sobre la situación económica que atraviesa la Argentina y las medidas que busca tomar Milei.

El director de SDS sostuvo que "la inflación será muy alta en el primer semestre del año, la duda es si seguirán siendo tan elevadas en el segundo semestre. Vamos a una inflación por encima del 220% anual en el año 2024, pero por debajo del 300% anual".

El análisis de Salvador Di Stefano sobre el dólar

"En el año 2025 deberíamos ver una caída dramática de la tasa de inflación, si hacen las cosas bien", pronosticó el "gurú de la City" en el informe que publicó en su consultora. Sin embargo, también advirtió sobre diferentes claves económicas a tener en cuenta.

Cuándo se levantará el cepo al dólar según Salvador di Stéfano

Una de las variables que más les importa a los argentinos es cuándo mejorarán los sueldos frente a la inflación que se elevó a más de tres cifras durante el 2023: "Los salarios se recuperarán cuando emerja la inversión. Si los argentinos creen en el plan saldremos rápido adelante".

También, frente a la suba del dólar oficial y la baja de la brecha que se mantiene menor al 20% con los financieros, los analistas anticipan cuándo se podrá quitar el cepo que existe para comprar dólares de manera legal directa con el Banco Central.

"El cepo no podrá desaparecer hasta tanto la economía argentina no muestre superávit fiscal, y un Banco Central capitalizado", apuntó Di Stéfano. Sobre esta segunda apreciación agregó que "en el año 2024 entre mayores exportaciones y menores importaciones, Argentina debería incrementar el saldo de la balanza comercial en más de u$s 15.000 millones".

Por último, el analista pidió que "no se desperdicie una nueva oportunidad". "Es necesario que la clase política acuerde políticas de Estado, tengamos gobernabilidad y un escenario político, económico y social para la próxima década", concluyó.