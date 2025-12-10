La Secretaría de Finanzas anunció este miércoles que colocó u$s 1000 millones del nuevo Bonar 2029, en lo que fue el regreso de la Argentina a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera.

El dato que el mercado estaba esperando fue el rendimiento que ofrecerá el nuevo instrumento. Como había anticipado el ministro Luis Caputo, será de un dígito. Según informó el Gobierno, el rendimiento al precio de corto implica una tasa anual de 9,26%.

“Luego de casi 8 años de ausencia en los mercados de financiamiento en moneda extranjera, el Tesoro colocó u$s 1000 millones de un nuevo bono a 4 años, con cupón del 6,5%, bajo legislación argentina. Se recibieron un total de ofertas por más de u$s 1400 millones, de un total de más de 2500 inversores”, informó el Gobierno.

El rendimiento es equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar.

La Secretaría de Finanzas colocó 1.000 millones del nuevo Bonar 2029 en USD marcando el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera.



✅ Luego de casi 8 años de ausencia en los mercados de financiamiento en moneda extranjera, el Tesoro colocó… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) December 10, 2025

El valor efectivo adjudicado fue de u$s 910.

“Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de “fundamentals” económicos. El resultado de esta colocación será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero", agregó el Gobierno.