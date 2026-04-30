La mayoría de los profesionales y emprendedores define sus precios mirando a la competencia. Toman el promedio del mercado, cobran un poco menos para “ser competitivos”, ofrecen un poco más para justificarlo. El resultado es previsible: ajustados, clientes que regatean y una propuesta de valor que no se diferencia. Se convirtieron en commodity sin haberlo decidido. El problema de copiar precios ajenos es que copiás también sus limitaciones. Si tu competencia cobra barato porque no sabe comunicar su valor, y vos hacés lo mismo, los dos pierden. El mercado no te va a premiar por ser el más barato. Por el contrario, te va a ignorar por ser el más genérico. Existe otro error igual de frecuente: definir el precio en función del tiempo invertido. Cuántas horas lleva, cuánto cuesta producirlo. Esa lógica tiene un techo muy bajo. El valor no está en las horas, sino en el resultado concreto que generás en la vida o en el negocio de quien te contrata. El precio es una señal. Antes de que el cliente lea una sola línea de tu propuesta, el número ya construyó una percepción. Define qué tipo de profesional sos, qué nivel de problema podés resolver y qué tan en serio tomás tu trabajo. Bajar el precio no aumenta el valor percibido. Lo destruye. Cuando el precio cae, el cliente busca explicaciones, y las respuestas que construye no suelen favorecerte. Además, los clientes que atraés con precios bajos son los que más desgastan: exigen más, confían menos y negocian todo. Por el contrario, un precio alto sostenido comunica autoridad y filtra la demanda. Genera otro tipo de vínculo: clientes que llegan convencidos, respetan el proceso y no necesitan validación constante. Hay una razón por la que subir los precios genera tanto miedo. No es cálculo racional, es psicología. Muchos dueños de negocios creen que si duplican su precio, pierden la mitad de sus clientes. En la práctica, eso casi nunca sucede, sobre todo en servicios de alto valor. Lo más habitual es que el volumen se mantenga o caiga levemente, mientras el margen crece de forma significativa. El problema no es el precio: es el miedo al rechazo.Ese miedo lleva a subestimar sistemáticamente lo que se entrega. Pero la lógica es otra: no se trata de cobrar más por decisión arbitraria, sino de entender con precisión el impacto real del trabajo y sostenerlo con convicción. Es el que refleja lo que realmente entregás. Si el valor no es real, ningún precio se sostiene. Pero si lo es, cobrar en consecuencia no es arrogancia, es coherencia. El precio alto sin valor es oportunismo. El precio bajo con valor es un error de mentalidad.La decisión empieza antes del número: empieza en saber exactamente lo que valés y animarte a decirlo.