Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este jueves, 30 de abril de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.619,63 pesos colombianos. En la última semana la cotización del Dólar avanzó 1.85%, mientras que en el último año retrocedió 10.22%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 12.44%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.09%. En la última sesión, la cotización del Dólar subió frente al peso colombiano. En los últimos diez días, el Dólar mostró un sesgo bajista: 6 jornadas de caída y 4 de alza, con descensos concentrados en la mitad del periodo y breves repuntes hacia el final; no hubo días sin variación. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con días anteriores. Este incremento sugiere un aumento en la confianza del mercado y podría atraer más inversiones en la moneda. Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial tener en cuenta que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: