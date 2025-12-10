Ante la expectativa por el Bonar 2029N: caen los bonos, pero suben ADR y acciones

La Reserva Federal (Fed), dividida, recortó este miércoles su tasa de referencia en un cuarto de punto por tercera reunión consecutiva, pero señaló cautela respecto de futuros recortes. La decisión, tomada por ocho votos contra tres, reduce el índice de referencia a un rango de 3,5%–3,75%. Fueron tres disidencias: dos a favor de no hacer cambios y una a favor de un recorte mayor.

El Banco Central estadounidense añadió que “la magnitud y el momento” de nuevos ajustes dependerán de los datos económicos. Es el mismo lenguaje que utilizó hace un año para indicar que el umbral para seguir recortando será más alto.

Asimismo, mantuvo su previsión de un recorte de tasas en 2026 y otro en 2027, en un intento por disuadir a Wall Street de esperar una postura más agresiva. Según el escenario actual, la tasa de referencia de corto plazo quedaría en 3,4% en 2026 y en 3,1% en 2027.

Desde Balanz Capital comentaron que el comunicado señaló que, en cuanto a la extensión y timing de los ajustes adicionales a la tasa de política monetaria, el comité va a ponderar de manera cuidadosa los datos disponibles, la evolución del outlook y el balance de riesgos, con lo que la vara para los próximos cortes parece estar más elevada ahora.

Qué pasará con Powell

Otro dato relevante es que, el mandato del presidente de la Fed, Jerome Powell, termina en mayo y el presidente Donald Trump busca reemplazarlo.

El próximo titular de la Fed, sería aliado de Trump y podría impulsar recortes de tasas más pronunciados en 2026.

El “dot plot” de la Fed reveló que ocho de los 19 altos funcionarios ya prevén dos recortes el año próximo. No haría falta mucho para que la balanza se incline.

Las acciones en Wall Street operaban al alza tras el anuncio, con el S&P 500 que trepa 0,5%, el Nasdaq 0,4% y el Dow Jones Industrial 0,8 por ciento.

Las palabras de Powell

Powell afirmó que los tres recortes de tasas de este año acercaron la tasa de referencia del banco central a un nivel “neutral”, es decir, que no estimula ni frena a la economía.

Además señaló que la Fed ahora está en una buena posición para esperar nuevos datos antes de decidir su próximo paso.

