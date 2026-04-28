La Provincia de Buenos Aires concretó ayer una exitosa operación de financiamiento en el mercado de capitales local, colocando dos series de Títulos de Deuda Pública en pesos por un monto total de $ 316.610 millones. La licitación, que contó con la participación de un amplio grupo de colocadores —entre ellos Bapro, Facimex, Cucchiara, BBVA, Macro Securities, entre otros—, reflejó el sostenido apetito del mercado por instrumentos en pesos con ajuste por inflación y por la evolución de las tasas. La primera serie que lanzó Kicillof, fue a tasa variable (TAMAR, la mayorista de plazo fijo) con vencimiento en abril del 2027, que recibió ofertas por $ 138.400 millones aunque adjudicó $ 113.400 millones, fijando un margen de corte de siete por ciento. Este instrumento, de corto plazo y pagos trimestrales, apunta a inversores con perfil más conservador. egunda serie, ajustable por CER con una tasa fija adicional del 9% anual y vencimiento en abril de 2028La s, después de las elecciones, fue la gran protagonista: se adjudicó la totalidad de lo ofertado, unos $ 203.200 millones, con pagos semestrales. Ambos papeles tienen garantía de pago de los fondos de la coparticipación que recibe PBA. De los $ 316.610 millones adjudicados, $ 105 mil millones fueron integrados con otro papel de PBA, el PBY26. Pero hoy será el turno de la licitación del Tesoro, en la que se ofrecen al mercado titulos en dólares y en pesos, con vencimientos antes y después de las elecciones. El objetivo es continuar con el proceso de estiramiento de plazos de la deuda. El menú un menú incluye una Lecap a 43 días, una Lelink a septiembre de 2026, con opciones de duration más larga que incluyen bonos CER y Dollar Linked a 2028 y un nuevo bono dual a 2029. Según un informe de Puente, “notamos un menú cada vez más variado de opciones de largo plazo. Economía está aprovechando que la curva de tasa fija se encuentra prácticamente plana para alargar la vida promedio de sus pasivos. La tasa proyectada para la Lecap de junio se ubica levemente por debajo del 2% TEM, por lo que el nivel de tasa que decida convalidar el Tesoro será una señal importante”. Agrega que Caputo enfrenta vencimientos por $ 7,9 billones, “una cifra cubierta por sus depósitos en pesos en el BCRA, que rondan los $ 8,2 billones. El mercado prestará especial atención a la magnitud de las posturas, considerando que la oferta de instrumentos que vencen dentro del actual mandato presidencial es cada vez más limitada”. Por último, destaca que “el Tesoro busca limpiar el perfil de vencimientos de 2026 mediante un nuevo canje hacia instrumentos con vencimiento en 2028 y 2031. Una parte significativa de los títulos elegibles está en manos del sector público (FGS y BCRA), lo que garantiza un piso de participación elevado y contribuye a descomprimir la carga de compromisos para los próximos años”. Al igual que en anteriores subastas, Caputo ofrecerá Bonar 2027 y 2028, este último con vencimiento luego del actual mandato de Javier Milei. Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, señaló en la red social X que “se amplía la emisión de AO27 y AO28 a u$s 350 millones más una segunda vuelta de u$s 100 millones”. De esta manera el equipo económico busca cubrir con fondos en la plaza local el próximo vencimiento de julio de bonares y globales por unos u$s 4500 millones. Antes seguramente se conocerá el préstamo de bancos a la Argentina, con garantía del Banco Mundial y del BID, que puede llegar a totalizar más de u$s 5000 millones. El riesgo país se acercó a los 580 puntos. Persisten dudas de inversores. No todo es lineal.