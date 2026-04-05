El economista y presidente de la consultora Analytica, Ricardo Delgado, cuestionó el manejo cambiario del Gobierno y calificó como un “error estructural” atrasar el valor del dólar para mantener baja la inflación. En esa línea, advirtió que esta estrategia genera distorsiones que el sector productivo no podrá tolerar por mucho tiempo. Entrevistado en Splendid AM 990, primero dio su punto de vista acerca de la evolución de la inflación y sostuvo que marzo cerró con una suba del 3,1%. “Es una meseta incómoda desde el punto de vista económico y político para el Gobierno”, señaló. Sin embargo, para abril Delgado proyectó una desaceleración del índice y estimó un 2,7%, impulsado por un comportamiento más favorable en alimentos, bebidas y, especialmente, en el precio de las carnes. No obstante, el economista analizó con preocupación la actual dinámica cambiaria del país. A su juicio, utilizar el tipo de cambio como ancla contra la inflación es una estrategia que ya mostró resultados negativos en el pasado cercano. “El Gobierno mantiene cierto dogmatismo pensando que la inflación va a bajar y lo puede hacer si atrasa el tipo de cambio. No me parece que sea la mejor receta”, alertó. “Ya se hizo el año pasado. No le fue bien. Tuvimos solamente dos meses de inflación baja en mayo y junio del año pasado. Y después de vuelta volvió a subir y ahora estamos en 3″, añadió. Para Delgado, la estabilidad nominal del dólar frente a una inflación que todavía corre a niveles elevados afecta a la competitividad productiva: “Con un tipo de cambio tan bajo, los costos en dólares de las empresas que compiten con importaciones o que producen para exportar vienen aumentando". “Acumular un 10% de inflación en dólares en un solo trimestre es insostenible desde el punto de vista productivo“, sentenció el economista. En este sentido, Delgado desestimó los argumentos oficiales que sostienen que el mercado es quien fija el valor de la divisa. Según el experto, mientras persista el cepo cambiario para las empresas, el precio del dólar no será un reflejo fiel de la oferta y la demanda de la economía real. La advertencia cambiaria de Delgado se da en un contexto de enfriamiento económico. Según sus datos, la actividad ya registró una caída del 0,5% en febrero, lo que, sumado al atraso del dólar, impacta en la recaudación fiscal. Al haber menos actividad y menores ingresos por exportaciones, el objetivo del equilibrio fiscal se vuelve más difícil de sostener sin recurrir a ajustes infinitos. Por eso, el economista sugirió que el Gobierno debe dejar “deslizar” el tipo de cambio para absorber los shocks externos, como el aumento del petróleo. Haciendo uso de una metáfora, Delgado comparó la gestión económica con el juego de construcción Meccano. Explicó que la política económica no puede tener un único objetivo, sino que debe ir matizando variables. “Si uno va solamente con una palanca, el resto de las palancas se desajustan y el Meccano funciona mal”, planteó. Finalmente, citando al economista Ernesto Talvi, Delgado llamó a tener “paciencia estratégica” en el proceso de desinflación. Recordó que los caminos regionales de países como Chile o Uruguay demuestran que la baja de precios no es lineal y que requiere no caer en la ansiedad de los resultados inmediatos a costa de sacrificar la estructura productiva del país.