El rumbo de la inversión enfrenta un complejo panorama en los últimos meses, en un contexto marcado por una creciente disparidad en el comportamiento de la actividad: mientras algunos sectores (como los vinculados a energía, minería y agro) muestran cifras de expansión, otros rubros siguen sin recuperarse. Al respecto, el último informe de Inversión Bruta Interna Mensual que realiza la consultora Orlando J. Ferreres (IBIM-OJF) informó en febrero una contracción del 11,4% interanual en volumen físico. La medición, que no cuenta el efecto de la inflación, estimó un nivel de inversión de u$s 6519 millones durante el segundo mes de 2026. El indicador acumula así cuatro meses consecutivos con saldo negativo, luego de la caída de noviembre (-3,4%), diciembre (-1,3%) y enero (-6,6%). En términos desestacionalizados, la inversión retrocedió 0,7% mensual y se ubicó en su segundo nivel más bajo en los últimos 15 meses, solo por encima del valor de noviembre de 2025 (-5%). La consultora sostuvo que el retroceso refleja “un enfriamiento en los niveles de inversión”, impulsada por una menor utilización de la capacidad instalada en la industria y una disminución en el nivel de importaciones de maquinaria. Al desagregar los componentes, el sector de Maquinaria y Equipos fue el principal motor del empeoramiento en febrero. Durante el segundo mes del año, este segmento registró un retroceso del 18,3%. La caída fue especialmente notoria en los bienes de capital importados, que se desplomaron un 23,9%. Dentro de ese rubro, los equipos de origen nacional tampoco lograron escapar a la tendencia general, aunque su caída fue menos pronunciada: en febrero mostró una baja del 9,2%, luego de haber mostrado una mejora en el inicio de 2026. En el caso de la construcción, en tanto, una contracción del 2,3% en comparación con febrero del año pasado. Si bien se trata de la cuarta baja mensual consecutiva para la actividad, la consultora destacó que es el valor de caída más bajo de la serie reciente, un dato alentador para un sector crucial para el empleo. En sus conclusiones, OJF compartió qué se espera hacia adelante y anticipó para los próximos meses una evolución heterogénea de la inversión, en línea con el desempeño de la actividad económica. En ese contexto, indicaron que “hay sectores productivos que cuentan con un buen contexto para invertir, particularmente los relacionados al sector energético”. Este dinamismo contrasta con la realidad de las empresas orientadas al mercado doméstico, donde los analistas indicaron que mantendrían una posición “más cautelosa” ante la incertidumbre económica.