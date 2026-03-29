El índice de inflación lleva 9 meses consecutivos sin mostrar una desaceleración mensual, desde el dato de 1,5% registrado en mayo de 2025. Por su parte, el IPC de febrero -que fue de 2,9%- generó preocupación sobre la posibilidad de que el próximo guarismo se ubique por encima de los 3 puntos, algo que no sucede desde marzo del año pasado. Pese a esto, el Gobierno mantiene la meta de llegar a niveles por debajo de un dígito a mediados de año y sigue confiando en que el IPC retomará la tendencia a la baja en el corto plazo. Ahora, la duda gira en torno a si la caída de precios sucederá en marzo, un mes que suele ser estacionalmente alto por el inicio escolar y el impacto de los aumentos en tarifas. En ese contexto, un nuevo relevamiento de la consultora LCG aportó una señal alentadora que despierta el optimismo de la Casa Rosada: en la cuarta semana de marzo, los precios de alimentos y bebidas retrocedieron 0,6%. Sumado a la baja del 0,2% de la semana previa, esta caída es la segunda en el mes y contrarresta las fuertes subas de la primera quincena, con dos aumentos por encima del 1%. En base a estas cifras, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas desaceleró 0,5% puntos porcentuales y se ubicó en 2,6%. En términos acumulados, la inflación de alimentos y bebidas en lo que va de marzo asciende al 1,8%. La consultora informó que la mitad del descenso observado en la última semana se explicó exclusivamente por el comportamiento de un rubro: los productos de panificación, cereales y pastas, que registraron una deflación del 2,1%. La otra mitad de la caída semanal respondió a bajas en carnes y lácteos. El primero registró una caída del 0,6%, mientras que los productos lácteos y huevos retrocedieron un 0,8%. Las frutas, por su parte, profundizaron la tendencia con una baja del 1,2%. Hubo otros dos casos que mostraron una variación similar aunque más leve: verduras (-0,1) y bebidas e infusiones para consumir en el hogar (-0,5%). En cambio, registraron aumentos comidas listas para llevar (1,2%), aceites (1,1%), zzúcar, miel, dulces y cacao (0,6%), condimentos y otros productos alimenticios (0,4%). A pesar de la deflación semanal, el informe advierte que en la mirada mensual el escenario sigue condicionado por los aumentos de la primera quincena. El 90% de la inflación promedio del mes (2,6%) se explica por los rubros de carnes, bebidas y lácteos, que mostraron variaciones por encima del promedio general de la canasta. En lo que respecta a la evolución mensual (promedio de las últimas 4 semanas), los productos lácteos y huevos lideran las subas con un 4,5%, seguidos por las carnes con un 4,2% y los aceites con un 3,5%. Por encima del promedio también quedó bebidas e infusiones para consumir en el hogar (2,8%), mientras que comidas listas para llevar avanzó 2,6%. En tanto se ubicaron debajo de esa marca azúcar, miel, dulces y cacao (2,5%), frutas (1,5%) y condimentos y otros productos alimenticios (1,4%). Finalmente, con valores negativos estuvieron productos de panificación, cereales y pastas (-0,2%) y verduras (-1,3%). La metodología del índice LCG se basa en el relevamiento semanal mediante web scraping de aproximadamente 8000 productos de alimentos y bebidas en cinco cadenas de supermercados, con ponderadores alineados a la estructura del IPC de la Ciudad de Buenos Aires.