El dólar marcó una leve suba este martes y cortó la tendencia bajista que mantuvo durante once ruedas y se ubicó en los $ 1378 este martes, con un alza de 0,55% en el segmento mayorista, mientras que en el minorista Banco Nación trepó 0,7% y volvió a los $ 1400. ¿Cómo lo lee el mercado y qué rol juega el lanzamiento del nuevo bono en dólares que hizo el Tesoro? “Se recupera algo el precio, no mucho, pero al menos momentáneamente se ha interrumpido la baja. Creo que el cierre de febrero comienza a tener impacto en la demanda por cobertura, era algo que se preveía”, dijo a El Cronista Gustavo Quintana. de PR Operadores de Cambio. En ese marco, el Gobierno lanzó un bono en dólares que colocará cada 15 días desde la próxima licitación, que será mañana. Como dispuso la posibilidad de ampliación, puede colocar hasta u$s 250 millones cada vez, lo que equivale a unos u$s 500 millones mensuales. “El bono nuevo tiende a darle rentabilidad a los dólares que hay en el mercado. Recordemos que hay muchos excedentes, los bancos no pagan nada por el plazo fijo en moneda extranjera y están buscando una vuelta para generar un activo de corto plazo, que dé renta y que sea atractivo”, señaló Sebastián Menescaldi, economista y codirector de Eco Go. Federico Machado, economista y director de Open, apuntó que “el Gobierno aprovecha que comprimieron bastante las tasas de los bonos, ya que el Bopreal 27 rinde 7%”. Y señaló que, si consigue unos u$s 500 millones por mes, podrían evitar que las reservas que compra el BCRA no se vayan al pago de deudas que tiene el Tesoro todos los meses. Eso es clave para mantener el poder de fuego y la estabilidad cambiaria. Además, Machado dijo que “un instrumento corto del Tesoro es una buena opción para que los bancos compren y puedan ofrecer más rendimiento en plazo fijo dólar”. Esa es una parte clave de la estrategia de “atraer los dólares del colchón” y ayudaría a resolver el gran problema que tiene el Gobierno que es la necesidad de remonetizar la economía para contrarrestar la absorción de pesos que genera el tren de compra de dólares que lleva adelante el Banco Central. Lo cierto es que el Gobierno lo ve como un primer paso para reestructurar vencimientos mayores y extender plazos. “Si la demanda por del instrumento es baja (especialmente de inversores institucionales), el Gobierno puede enfrentar un rollover disminuido y mayor presión sobre el mercado cambiario”, mencionó en la red social X Jorge Gabriel Barreto. Otra variable que mira el mercado es si los dólares que ingresen entrarán efectivamente al Tesoro o si ya estaban dentro del sistema financiero y solo cambian de manos. No obstante, sí hay consenso en que puede ayudar a mejorar liquidez del Tesoro en dólares.