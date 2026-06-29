En esta noticia Qué alianzas se tejen para el 2027

El desembarco de Diego Santilli en la jefatura de Gabinete es un guiño no sólo al PRO sino también a los gobernadores. El funcionario tiene una excelente relación con los mandatarios y será clave en el armado electoral libertario el próximo año. El panorama en las provincias y quiénes serán los posibles aliados .

“Es una relación como la que tenían con Guillermo Francos ”, afirmó una voz provincial en diálogo con El Cronista sobre el recambio de funcionarios este fin de semana y la preferencia de los mandatarios por Diego Santilli.

El nuevo jefe de Gabinete no sólo tiene una excelente relación con los mandatarios por su función como ministro del Interior, sino por sus vínculos pasados en el PRO.

Este es el caso de gobernadores como Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Nacho Torres de Chubut. Ambos dirigentes formaron parte del PRO, el primero hoy ya es violeta y el segundo va encaminado.

Cómo ya adelantó El Cronista, entre las provincias que podrían volverse violetas el próximo año, o que ya lo son, están Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Santa Cruz, Chubut y San Juan.

Esto se vio claramente este domingo cuando se pronunció la designación de Santilli como nuevo jefe de Gabinete. Los primeros en salir a saludar al flamante ministro, fueron sus aliados.

Entre ellos, Nacho Torres, Claudio Vidal de Santa Cruz, Leandro Zdero de Chaco y Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Según ya contó El Cronista, son todos nombres que suenan como posibles aliados electorales violetas el próximo año.

E incluso, luego, recibió el visto bueno de gobernadores que todavía no están en el barco libertario-al menos oficialmente-. Entre ellos Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Saénz de Salta, Claudio Poggi de San Luis y Rolando Figueroa de Neuquén .

Qué alianzas se tejen para el 2027

El panorama, por lo menos desde la voz de los allegados a los mandatarios, es disímil en las provincias. Por un lado, algunos hablan de la necesidad de mejora económica a nivel recaudatorio antes del 2027 y otros afirman que hubo una mejora en el segundo trimestre.

“Desde abril empezó a mejorar algo la coparticipación y en mayo terminó de mejorar. No recuperaron todavía la caída del 1º cuatrimestre de las provincias, pero pegó un salto importante, sobre todo por impacto de ganancias”, aseguró una voz muy cercana al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Frigerio es uno de los mandatarios que no tuvo ningún inconveniente en volverse violeta en las elecciones legislativas del 2025 .

Según voces oficiales de la provincia, la recaudación de la provincia “fue muy buena en el primer trimestre”, aunque admitieron que “bajo un poco en abril y mayo”.

Después, indicaron que junio cerraría en verde, aunque no de forma tan positiva como mayo.

Un panorama similar ven en San Juan, Marcelo Orrego no se alió electoralmente con Milei en el 2025, pero estuvo a punto. El gobernador tiene una excelente relación con Karina Milei y hay conversaciones abiertas en ese sentido.

“San Juan tiene una recaudación muy estable”, aseguraron voces calificadas de la provincia.

La tarea de Santilli es mantener aceitadas estas alianzas, no sólo por el tema electoral del próximo año, sino también para conseguir las manos en el Congreso que le den los votos para aprobar las reformas estructurales que quiere el gobierno nacional.

Los sanjuaninos, los entrerrianos y los mendocinos son algunos de estas manos que se levantan cunado lo quiere el gobierno nacional.

En Chubut, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres no tiene una alianza pública con Javier Milei. Es un gobernador que en las legislativas formó su propio frente, Provincias Unidas, y perdió las elecciones provinciales.

Felicitaciones @diegosantilli por este nuevo desafío como Jefe de Gabinete, se de tu profesionalismo y compromiso con el diálogo y los consensos que necesita la

Argentina en este momento. Celebro la decisión del Presidente y confío plenamente en tu capacidad de gestión . — Nacho Torres (@NachoTorresCH) June 28, 2026

En este sentido, el mandatario tiene un vínculo con el Ejecutivo. Fuentes calificadas indicaron a este medio que Torres estaría analizando la posibilidad de volverse violeta en el 2027.

“Es una posibilidad, hay conversaciones”, afirmaron a El Cronista.

Desde la provincia aseguraron que Chubut “salió al mercado” y tiene “bastante equilibrada las cuentas”.

A pesar de ello, la provincia tuvo un conflicto paritario fuerte debajo del radar, que según dijeron, ya estaría solucionado.

Torres tiene problemas para aumentar los salarios de la policía y los docentes de la provincia. Las negociaciones paritarias llevaron a conflictos fuertes e incluso intercambios con bastante tensión en el centro de la provincia.

Otra provincia que está en una situación de crisis, a pesar de su alianza con Milei, es Santa Cruz. El gobernador Claudio Vidal perdió las elecciones legislativas y decidió abrir un canal con el Ejecutivo con la esperanza de volverse violeta en el 2027 y sostener la provincia.

El mandatario tiene un conflicto activo con la policía provincial por reclamos salariales, lo cual provocó que Javier Milei enviara refuerzos de fuerzas federales para paliar la falta de seguridad.

Además, hay paro de docentes por 96 horas y paro de la administración provincial que lleva 120 horas. La policía provincial está en este momento acampa en el jardín de la Casa de Gobierno y la fiscalía general ya denunció a los delegados que representan a los uniformados.

Vidal espera que la Legislatura le autorice un endeudamiento por 600 millones de pesos, para poder de esta manera pagar los aumentos que se reclaman. Aun así, la ruptura del movimiento del gobernador en la Legislatura hace muy difícil que este pedido se autorice.

Según indicaron fuentes provinciales, el endeudamiento debe salir con dos tercios de la Cámara y el kirchnerismo no apoya el endeudamiento .

Más allá del buen diálogo con Santilli, el gobierno nacional otorga ATN a discreción y no son suficientes para arreglar el problema que dejó la salida de YPF de las cuencas maduras de Santa Cruz.

“Tiene el sí de Nación para autorizar el endeudamiento, si se aprueba en la Legislatura”, indicó una voz provincial a El Cronista.

Si bien el gobernador espera una alianza con Milei, las dificultades cada vez más marcadas podrían opacar ese objetivo.

Jairo Henoch Guzman es el referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, y según dicen desde la provincia, cada día cobra más fuerza. El Diputado nacional organizó el primer Foro Austral de LLA, que tuvo un fuerte rechazo del kirchnerismo local.

“(Con Santilli) hablan mucho desde que es ministro del Interior” , afirmó una voz cercana al gobernador a El Cronista.

En este sentido, en esas charlas se extienden desde las propuestas en el Congreso, hasta la coparticipación, las obras y el endeudamiento, aunque no siempre se materialice en acciones.

Finalmente, otro de los mandatarios violetas confirmados en Alfredo Cornejo. Aunque no fue uno de los gobernadores que saludaron públicamente a Santilli.

El mendocino tiene una relación de alianza total con los hermanos Milei, a pesar de la discusión sobre los candidatos para el próximo año .

A pesar de ello, voces muy cercanas al gobernador confirmaron a El Cronista que no es un buen año a nivel económico ni recaudatorio para la provincia.

“No es buen año y es muy probable que siga igual”, dijeron a este medio. Si bien, esto se habló con el ministro del Interior, el panorama no tiene un horizonte claro de cambio.

Desde Mendoza admitieron que la provincia “tiene para aguantar” .

“Hoy no tenemos situación de conflicto, pero si el año que viene no mejora habría que ver”, concluyeron.