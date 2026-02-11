El economista Enrique Szewach analizó la calma financiera actual y advirtió sobre los riesgos latentes detrás de la estrategia del Banco Central para acumular reservas. Además, puso la lupa sobre el origen de los dólares que hoy compra la autoridad monetaria y encendió una luz amarilla sobre el nivel de competitividad del tipo de cambio. Para el analista, la paz cambiaria tiene explicaciones técnicas que van más allá del flujo comercial. Si bien el BCRA no da información detallada sobre quiénes son los vendedores en el mercado, se puede inferir una dinámica financiera clave detrás de la oferta, cree Szewach. “Una buena parte viene de empresas y provincias que han colocado deuda y han depositado dólares en el sistema financiero argentino, y que ahora, aprovechando que las tasa de interés está por encima de la tasa de devaluación esperada, venden los dólares para ganarse la tasa en pesos y eventualmente recomprarlos o gastarlos. Es lo que llamamos carry trade”, apuntó en diálogo con La Voz. A esto se suma un cambio drástico en el comportamiento de los ahorristas. Szewach destacó que venimos de un contexto de fuerte dolarización de carteras, una tendencia que se frenó en los últimos dos meses. Hoy la demanda de dólares por parte del público es significativamente menor. Este “hueco” en la demanda es lo que le permite al Banco Central intervenir y comprar reservas sin que esa presión de compra dispare el precio de la divisa. Sin embargo, el economista plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este esquema de cara a la liquidación de la cosecha gruesa y advirtió que el problema fundamental no será el ingreso y la oferta de dólares, sino qué pasará con la demanda. Como ejemplo, recordó lo sucedido el año pasado entre los meses de julio y septiembre. A pesar de haber récord de liquidación por incentivos a las exportaciones, esos dólares se transformaron rápidamente en demanda del público, neutralizando la capacidad de acumulación. “Hay una especie de paradoja: mientras más barato está el dólar, más expectativas hay de que suba”, subrayó. Y explicó que si la inflación continúa corriendo por encima de la micro devaluación mensual, el tipo de cambio real se aprecia, generando la sensación de que el precio de la divisa quedó “barato” y aumentando la tentación de dolarizarse antes de una corrección. Sobre el nivel actual del tipo de cambio, el economista considera que no está “dramáticamente atrasado”, pero advierte que ya empezó a mostrar señales de agotamiento y ciertos problemas de competitividad. Como dato positivo, Szewach remarcó que, actualmente, Argentina cuenta con un viento de cola externo. La devaluación de las monedas regionales frente al dólar y el debilitamiento de la divisa estadounidense a nivel global ayudan a disimular el atraso local. Esta coyuntura externa permite mantener cierta competitividad vía precios internacionales, compensando parcialmente la inflación en dólares que sufre la economía doméstica. No obstante, Szewach fue categórico: aunque hoy no sea un “problemón”, si la dinámica de inflación alta con dólar quieto persiste, el atraso cambiario se agravará inevitablemente. Respecto a la medición de precios y la suspensión de los cambios en el IPC, Szewach cuestionó el manejo de los tiempos por parte del Gobierno. Señaló que, si bien la canasta debía actualizarse por obsolescencia tecnológica y de consumo, suspender el cambio una semana antes de la fecha límite genera un problema reputacional y de confianza innecesario, que debió haberse comunicado a fines del año pasado. En cuanto a la “ley de inocencia fiscal”, el economista se mostró escéptico sobre su impacto macroeconómico real. Explicó que, al haber existido un blanqueo en 2024, una nueva medida similar un año después pierde efectividad y carece de las garantías legales de un blanqueo tradicional, ya que obliga a los contribuyentes a dar explicaciones bancarias sobre el origen de los fondos, lo que limita su atractivo. Finalmente, sobre la actividad económica, advirtió contra el error de mirar los promedios generales, que hoy no son representativos. Describió una recuperación extremadamente heterogénea, donde a algunos sectores les va muy bien y a otros realmente mal, un panorama desigual que difícilmente cambie en lo que resta del año.