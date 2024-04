El detrás de escena de la venta del HSBC al Galicia: cómo será la transición

El HSBC vendió su negocio en la Argentina por u$s 550 millones al Grupo Financiero Galicia y al Banco Galicia, que se transformará en la primer entidad financiera privada del país y la segunda por tamaño detrás del Banco Nación.

Después de conocida la operación, en Nueva York, el ADR de Galicia subió 7% para cerrar 3,5% arriba, en una rueda donde los demás bancos terminaron con números en rojo.

En oferta

Si bien abonó 11 veces más de lo que pagó Macro por Itaú, el mercado evaluó la compra como una ganga, al comparar que Macro vale u$s 4000 millones, BBVA u$s 2260 millones y Supervielle u$s 584 millones. Se pagó la mitad de su valor libro.

La operación incluye la venta de todos los negocios de HSBC Argentina, que incluyen el Banco, Asset Management y Seguros además de u$s 100 millones de deuda subordinada emitida por HSBC Bank Argentina.

También la totalidad de los inmuebles, como la señorial remodelada sede central de Perón y Florida, en el microcentro. En pago, Grupo Galicia y Banco Galicia, su controlada, entregarán efectivo y ADR. La mitad del pago será en ADR de Grupo Financiero Galicia, por menos de 10% del valor de la entidad argentina.

Transición

"Al final del período de transición, que esperamos se complete dentro de los próximos 12 meses, HSBC pasará a ser una compañía propiedad del Grupo Financiero Galicia, que continuará brindando servicios bancarios. No hay nada más que deba hacer en esta etapa, ya que nuestro equipo trabajará estrechamente con el Grupo Financiero Galicia para ayudar a garantizar una transición fluida y la continuidad del servicio", dijeron.

El CEO del HSBC, Juan Parma, reunió a las 8.30 por Zoom a la línea gerencial y a las 9.30 al conjunto de los empleados. Parma contó que a él le tocó vivir este tipo de M&A desde ambos lados del mostrador, tanto cuando el HSBC compró la BNL, como cuando estuvo en Brasil y Bradesco se quedó con el HSBC.

Real estate

Lo comparó con una operación inmobiliaria, con un boleto de compra-venta, hasta la escritura final, con varios pasos a seguir. Mientras, seguirán operando como un banco independiente y competirán con el Galicia hasta que se concrete la venta final.

Le aseguró al staff permanencia de 12 meses previstos hasta la autorización y 9 meses más. Luego decidirá el nuevo accionista. Además, señaló Parma que el sistema de administración de desempeño, el pago de remuneración variable y el bono seguirán durante este año, a cargo del HSBC.

Desde el punto de vista de HSBC, la venta le permitirá focalizarse en Asia y huir de un pequeño infierno macroeconómico y cambiario argentino de muchos años durante los cuales acarreó un costo significativo.

Causas

"HSBC Argentina es un negocio principalmente enfocado en el mercado doméstico, con una conectividad limitada con el resto de nuestra red internacional. Además, dado su tamaño, también genera una volatilidad sustancial en las ganancias del Grupo cuando sus resultados se convierten a dólares estadounidenses. Galicia está mejor posicionado para invertir y hacer crecer el negocio", explicó Noel Quinn, Group Chief Executive de HSBC Holdings.

Para el grupo británico significará una pérdida antes de impuestos de u$s 1000 millones en el 1° trimestre de 2024 y pasar a pérdida u$s 4900 millones de la reserva por pérdida de conversión de tipo de cambio, que "se han acumulado por muchos años y vienen de la conversión acumulada del valor de libros en pesos argentinos de HSBC Argentina a dólares americanos", agregó la entidad.