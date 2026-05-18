La semana comienza como terminó la pasada: con Repsol mandando con autoridad en el Ibex 35, cuyos títulos suben un 2,61% a primera hora de la tarde, sumando una revalorización del 45,49% en lo que va de año. Y todo parece indicar que este camino ascendente continuará mientras el conflicto entre Estados Unidos e Irán no concluya. Porque la apreciación de la acción de la petrolera acompaña a la que está experimentando el crudo. De hecho, a primera hora de la tarde, el barril Brent incrementa su valor un 1,18% y alcanza los 110,55 dólares, mientras que el West Texas sube un 1,71%, hasta 107,22 dólares. Con todo, la tensión que marca la relación de Donald Trump con los ayatolas no es la única causa que explica el comportamiento de los títulos de la multinacional española. Otros dos hechos de relevancia conocidos a primera hora de hoy también contribuyen a que Repsol viva otra jornada positiva. Hablamos de la mejora de la recomendación de HSBC y el anuncio del inicio de la producción en Pikka (Alaska). Vayamos por partes. Antes del inicio de la sesión, HSBC anunció que elevó su consejo sobre la petrolera hasta ‘comprar’ desde ‘mantener’ y mejoró también su precio objetivo de 22 euros hasta 25,50 euros. Con esta subida el banco británico vaticina un potencial alcista adicional del 13% a las acciones de Repsol respecto al precio con el que cerró el viernes pasado. En concreto, las subidas de dobles dígitos que pronostican hoy los expertos de HSBC prolongarían el rally alcista de Repsol que, como ya se destacó, alcanza un 45,49%, porcentaje que ubica a empresa que preside Antonio Brufau en la segunda mayor subida de todo el Ibex 35 en este ejercicio solo por detrás de ACS que lo hace un 56,87%. El informe de HSBC hace hincapié en que los precios más elevados suponen todo un estímulo para los flujos de caja, como en el caso de Repsol que podría contemplar alguna mejora adicional en las recompras de acciones. Para Société Générale el mercado del petróleo no volverá pronto a la normalidad aunque el estrecho de Ormuz reabra en junio. La entidad francesa argumenta sistema opera bajo una apariencia de estabilidad, pero sigue agudamente estresado. Valoración que también contribuye a apuntalar la fortaleza de los títulos de Repsol. La petrolera comunicó hoy que en consorcio con Santos, comenzó a producir petróleo en Pikka, en el North Slope de Alaska (Estados Unidos), con flujo de petróleo ya establecido a través del medidor LACT (sistema automatizado de transferencia de custodia, en sus siglas en inglés) y entrando en el oleoducto de venta de petróleo. Repsol tiene una participación del 49% en el proyecto, mientras que la compañía australiana Santos posee el 51% restante y ejerce de operador. La empresa explicó que la producción irá aumentando hasta alcanzar la cota prevista de 80.000 barriles de petróleo brutos al día en el tercer trimestre del año. Los primeros ingresos por ventas también se esperan en el tercer trimestre, con los socios alternando los envíos de cargamentos. “Hace unos años tomamos la decisión estratégica de desarrollar este activo, descubierto por la propia compañía en la región del North Slope. Hoy, esta apuesta empieza a dar sus frutos. La entrada en producción de Pikka contribuirá de forma decisiva a revitalizar la producción petrolera de Alaska tras décadas de declive y consolidará al proyecto como un importante centro de producción en la zona”, dijo Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol. Vale destacar que Repsol está comprometida a largo plazo con el desarrollo energético en Estados Unidos y, especialmente, en Alaska, donde fue construyendo una posición destacada en la última década. También que Pikka es el primer proyecto de Repsol en entrar en producción en el área del North Slope, donde fue pionera en el descubrimiento de la formación Nanushúk. La producción de este activo equivaldrá al 19% de la producción actual en Alaska, aportando los primeros nuevos volúmenes significativos de crudo en décadas en el estado, “lo que ayudará a revitalizar la industria, crear empleo y estimular la economía local”, concluyó la compañía.