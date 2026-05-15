En México, solo el 1.5% de las empresas reporta contratar a personas con discapacidad, de acuerdo con la organización Éntrale, Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Ante esta realidad, a 10 años de su creación, Éntrale, iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios, ha impulsado más de 67,000 contrataciones de personas con discapacidad en más de 800 empresas de distintas industrias. Este año, Éntrale reconoció la labor de inclusión laboral de personas con discapacidad de empresas como Cemex, Cinépolis, HSBC, El Palacio de Hierro, Unilever y GNP, entre otras. Un reconocimiento que se otorga en alianza con el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX). El Distintivo Empresa Comprometida con la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2026, reconocimiento que se otorga desde 2018, actualmente avalado por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMEEC) y dirigido a empresas que han incorporado la inclusión en su operación. A nivel global, la inclusión laboral de personas con discapacidad avanzaba mediante marcos legales obligatorios; en México, ese marco no existía ni había una ruta clara para las empresas. En ese contexto, el Consejo Mexicano de Negocios impulsó la creación de Éntrale, una iniciativa enfocada en generar conocimiento y herramientas para integrar talento con discapacidad bajo criterios comparables a cualquier proceso de contratación. “Hablar de inclusión laboral no es hablar de generosidad, es hablar de competitividad nacional. Cuando una persona con discapacidad no encuentra trabajo, no es solo una historia individual, es un país renunciando a su propia productividad”, señaló Ana María Aguilar, directora del Consejo Mexicano de Negocios, durante la entrega de los reconocimientos. “El Distintivo premia a las empresas que ya están operando distinto. Lo que vemos es que cuando la inclusión se integra en el sistema, en decisiones, procesos y liderazgo, deja de ser un tema social y se convierte en una ventaja competitiva real. Ese es el estándar hacia el que se está moviendo el mercado”, afirmó Fernando Estrada Franco, director ejecutivo de Éntrale.