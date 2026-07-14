En el mercado español, este 14 de julio de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) abren a un precio de 3.16 euros por unidad en el IBEX 35, con un notable volumen de negociación que alcanza los 1,019,029 títulos. Esta cifra representa una variación del -1.37% con respecto al día anterior, lo que refleja un ajuste en la valoración del banco en el contexto actual del mercado.

La cotización de Banco de Sabadell S.A comenzó con cuatro alzas consecutivas, siguió con dos descensos, rebotó dos sesiones y cerró con dos caídas, dejando un balance ligeramente alcista pero con pérdida de impulso al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 31.09%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 28.05%. Este aumento indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, sugiriendo un entorno volátil que podría afectar a los inversores.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,23 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, fundada en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos, seguros y pagos digitales. Opera principalmente en España y, a través de TSB, en el Reino Unido.