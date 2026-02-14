Pemex emitió MXN $31,500 millones en deuda en el mercado local, el tope máximo que había anunciado la empresa como parte de su plan de emisiones de este año, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En un comunicado, Pemex señaló que esta es la “mayor emisión corporativa de la historia”, y el objetivo es refinanciar una parte de la deuda financiera con un costo más bajo. Del total de la deuda, precisó Pemex, MXN $9,005 millones se colocaron a tasa flotante a un plazo de 5.2 años. Esto se suma a MXN $16,999 millones a 8.5 años en tasa fija nominal, así como a MXN $5,496 millones de pesos a 10.5 años a tasa fija real. La empresa a cargo de Víctor Rodríguez Padilla señaló que durante la emisión se logró disminuir el costo de financiamiento anunciado inicialmente. “Estos instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial (IPTs) en 40 puntos base en el formato flotante, en 37 puntos base en formato fijo nominal y en 48 puntos base en formato fijo real”, dijo la empresa. Los recursos serán destinados al pago de pasivos financieros que vencen este año, sin incrementar los saldos de la deuda de Pemex. Además, la emisión tuvo una demanda de MXN $63,285 millones, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo de 25 mil millones de pesos y de 2.0 veces el monto total colocado de 31 mil 500 millones de pesos, lo que permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial. “Esta operación confirma el sólido interés del mercado por los instrumentos de las Empresas Públicas y refleja la confianza de los inversionistas en la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento establecida en el Plan Estratégico 2025-2035 e implementada conjuntamente por Hacienda y Petróleos Mexicanos”, señalaron. Los agentes colocadores fueron: Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más. “Esta colocación representó el retorno de Pemex a los mercados financieros, la cual contó con la participación de inversionistas locales e internacionales, validando la confianza del público inversionista en el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, reflejada en los niveles de precio logrados para los distintos plazos”, concluye el documento de Pemex.