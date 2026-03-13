El economista Carlos Melconian fue contundente al analizar el giro silencioso que está dando el gobierno de Javier Milei en materia cambiaria y monetaria, al señalar que “chocó contra la realidad” y “no tiene más remedio” que hacer otra cosa. Para Melconian, la compra de reservas que hoy impulsa el Banco Central no es una decisión ideológica sino una colisión con la realidad. Y lo ilustró con una secuencia que, según él, se repite: “Si no iban a comprar dólares y terminaron comprando. Si no iban a emitir y terminaron emitiendo”, señaló. El diagnóstico de fondo del economista es que el Gobierno se metió en un camino más complejo del necesario. “Nos tuvieron dos años con la base monetaria ampliada, que acá no se emite y qué sé yo, que yo digo: no sigan con eso porque eso va a llevar a la paz de los cementerios”, advirtió en una entrevista con Cenital. El punto de inflexión, para Melconian, fue la propia declaración pública en Estados Unidos de Milei al presidente del Banco Central. “El Presidente el otro día le dice al presidente del BCRA en público, cosa que no corresponde: ‘presidente compre dólares pero tenga cuidado porque emite’. Sí, no hay ninguna otra que hacerlo”, remarcó. La lectura de Melconian es que el pragmatismo que muestra hoy el oficialismo no es planificación sino una adaptación forzada. “Esto no es pragmatismo, es chocar contra la realidad. Pragmático es el que se anticipa y dice qué dijo tal cosa pero tiene la cintura de Garrincha y hace otra. Eso no es esto. Esto es choqué contra una pared y entonces no tengo más remedio”, afirmó. En ese marco, consideró que el oficialismo también está resignando el discurso de inflación en cero coma, aunque todavía no lo reconoce abiertamente. Al leer el tuit del ministro Luis Caputo en el que habla de “corrección de precios relativos”, Melconian fue directo: “Si yo quiero atar lo que acabo de leer en ese tuit con cero coma en agosto, no pega ni con diez toneladas de Poxipol”. El economista también cruzó la lógica del relato oficial sobre la apertura importadora y la reasignación de recursos. “Los expulsados de la provincia de Buenos Aires no van a ir a Añelo mañana y consiguen laburo”, graficó, apuntando a la brecha entre el discurso económico y la realidad del mercado de trabajo. Al inicio de la charla, Melconian puso en perspectiva el dato de 2,9% de febrero. Para él, el proceso desinflacionario lleva ya 18 meses y, sin los errores de comunicación del Gobierno, estaría siendo considerado un éxito. “Hay una inflación del orden del dos y monedas, 30% anual por redondear, así bien zapatero. Si no se hubiera metido el gobierno en camisa de once varas, estamos en una inflación que si te proponés desarmarla para ir a un dígito, los gringos dirían está on track. Es decir, va. El problema es que dijiste cero coma, un dígito, y te metiste en todo ese balurdo al pedo. Y ahora no sé cómo va a ser", concluyó.