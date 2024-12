Subió el dólar y el BCRA compró otros u$s 165 millones

El Banco Central compró más divisas. El saldo positivo de este martes para la entidad en el mercado oficial de cambios fue de u$s 165 millones, lo que contribuyó a un incremento de las reservas brutas, aunque hubo un rebote en todas las cotizaciones alternativas del dólar.

La autoridad monetaria mantiene así la seguidilla de compras netas en el mercado oficial de cambios y en lo que va de diciembre el saldo acumulado asciende a u$s 773 millones.

El resultado positivo de este martes no se reflejó completamente en la variación de las reservas internacionales brutas. Las reservas del Central registraron un incremento de sólo u$s 67 millones, por lo que finalizaron la jornada en u$s 31.618 millones.

Por otro lado, hubo un rebote en los precios de todos los dólares alternativos. El dólar MEP a través del GD30 y el CCL mediante Cedear repuntaron hasta 1% para ubicarse en $ 1058 y $ 1077, respectivamente. El dólar blue, en tanto, aumentó 0,5% hasta situarse en $ 1050 en la punta de compra y $ 1070 en la de venta.