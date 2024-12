Las acciones argentinas vuelan, pero aún quedan oportunidades: cuáles son

El monto operado en acciones del Panel General pasó de un promedio de u$s 4 millones en los primeros 10 meses al año a u$s 10 millones recientemente.

El 80% del volumen se concentra en ADR, un 19% en el Panel Líder y 1% en el General. Sin embargo, el volumen a nivel agregado a crecido y los inversores buscan oportunidades fuera de los principales nombres de acciones argentinas.

¿Qué esperan los analistas sobre el futuro de las acciones? ¿Cuáles son los papeles que recomiendan?

Explota el volumen en acciones

El rally en las acciones provocó que el volumen crezca exponencialmente en los últimos meses.

Si bien es una excelente noticia que el volumen crezca ya que implica un mercado con mayor profundidad, en cuanto a la dinámica de los precios a mediano plazo, dicho incremento puede ser visto como una señal de debilidad en el Panel Líder.

En otras palabras, cuando el mercado encuentra que el avance en las acciones del panel líder se encuentra agotado, comienzan a ver acciones que hayan quedado retrasadas.

Como el Panel General opera con un menor volumen, generalmente tiende a quedar retrasado al movimiento del S&P Merval y de las acciones líderes.

Por lo tanto, el aumento del volumen en el Panel General puede ser visto como una señal de debilidad sobre el futuro de las acciones en el Líder, al implicar que el mercado ve un agotamiento en el rally actual en los papeles locales.

Los analistas de Outlier explicaron que, en el último mes, los papeles del panel general empezaron a mostrar un poco más de volumen, y como ha sucedido muchas veces, primero vienen las subas del Panel Líder y cuando estas parecen agotadas, los inversores buscan oportunidades en el General, aumentando su volumen.

"El aumento en el volumen de operaciones de los papeles del panel general refleja un interés creciente por parte de los inversores en buscar oportunidades fuera del panel líder, especialmente en empresas de menor liquidez", dijeron.

El volumen casi que se cuadriplicó durante el último mes.

Lo que se ve es que también hay algunos papeles en particular que se encuentran en el tope del volumen del panel general y que con cierta estabilidad se han mantenido en esos puestos, como por ejemplo IRSA y Metrogas.

A su vez, desde Outlier advierten que, esta situación en la que se ven subas abruptas del volumen del panel general, en el pasado han sido cambios de manos buscando más rentabilidad una vez que los activos más líquidos ya agotaron las subas.

En concreto, ponen el ojo en lo que sucedió anteriormente entre 2016 y 2018.

"Este período, mirando hacia atrás, fue uno de elevado optimismo en los mercados locales que terminó mal, pues mucho de los supuestos optimistas finalmente no se terminaron verificando y el contexto internacional se volvió menos favorable, y desde entonces, subas abruptas del panel general muchas veces son relacionadas con el fin de un ciclo alcista, donde se paga cualquier cosa que huela a Argentina", remarcaron.

De cualquier manera, consideran que esta vez puede haber varias diferencias entre este rally y el anterior, aunque advierten que no deja de ser riesgoso.

"La primera diferencia es que no vemos aun una entrada masiva de fondos del exterior y los cambios de manos entre locales y extranjeros en el mercado de equity y bonos son menores. Por otro lado, el blanqueo ayudó a que muchos inversores se vieran atrapados en el mercado local y que por ende muchos activos locales hayan visto subas abruptas en los últimos meses, y esto también afecta al mercado de acciones".

Ignacio Sniechowski, head de research de Grupo IEB, remarcó que es innegable el incremento en dólares del volumen negociado de todo el segmento de acciones argentina, tanto en ADRs como en la plaza local.

"En los últimos meses notamos una rotación del volumen de bancos, que venía traccionando con más del 60% del volumen, a Oil & Gas que desde hace varias semanas lidera ampliamente el volumen. Sólo YPF explica, en las últimas ruedas entre el 40% al 50% del volumen, quitándole el podio a GGAL", dijo.

En ese sentido, Sniechowski agregó que tal incremento de volumen fue primero derramándose a los demás ADRs.

"Se empezó a notar volumen en ADRs que usualmente operaban montos y cantidad de nominales más bajas. Acciones como Central Puerto, Loma Negra, IRSA, Cresud, Telecom, Edenor, entre otros. Poco a poco el volumen de todos los ADRs se incrementó notablemente. Lo mismo ocurrió en la plaza local con volúmenes que se incrementaron notablemente", detalló.

En cuanto a las proporciones del volumen por segmento del mercado de acciones, Sniechowski afirmó que pese al aumento del monto negociado, no se alteraron las proporciones significativamente.

"Los ADRs sigue representando promedio 80% del volumen total y la en la plaza local se negocia el restante 20%, con una proporción que tampoco ha variado significativamente entre panel Líder 19% y General 1%. Es por esa relativa iliquidez del panel general que las variaciones en precios suelen ser bastante más abruptas que en el líder", indicó.

Julio Calgagnino, research team líder de TSA Bursatil, indicó que al analizar los volúmenes nominales operados (T+1) de las compañías que conforman el Panel General, en términos generales se observa un importante aumento en el promedio negociado en noviembre y en lo que va de diciembre, en relación a la media del resto del 2024.

"En promedio para todos los papeles, los aumentos en el volumen fueron del +73,0%, con una marcada heterogeneidad. Si bien este número puede resultar sorprendente, en el caso de las empresas que componen el S&P Merval el guarismo se ubicó en +180,9%", detalló.

El futuro del S&P Merval

El S&P Merval superó los u$s 2000 y camina rumbo a los u$s 2293, los cuales son los máximos históricos en términos reales alcanzados durante la gestión de Macri, que en aquel momento eran u$s 1800.

En lo que va del año, el índice accionario local sube 122%, superando ampliamente el avance que muestra el mercado americano, con el S&P500 subiendo 25% este año.

En lo que va del 2024 se ven ganancias importantes en acciones de bancos, con el ADR de BBVA Argentina subiendo 279%, seguida por Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y Grupo Supervielle, avanzando entre 207% y 270% en dólares..

Otros papeles como YPF, IRSA, Edenor, TGS, Telecom, Despegar, Vista, Pampa, Loma negra y Central Puerto, muestran subas este año de entre 53% y 134% en dólares.

Más allá de las importantes ganancias que muestran los papeles locales, la clave es que puede pasar hacia adelante con las acciones argentinas, tanto en el panel líder como en el panel general y en los ADR.

Sobre el futuro de las acciones, Sniechowski sigue viendo valor en los papeles locales.

"En cuanto a un agotamiento en el potencial de suba, se ha venido notando en las últimas ruedas un menor volumen negociado tanto afuera como local y dado el tremendo rally que han tenido las acciones argentinas una corrección no sería para nada algo extraño. No obstante, de mediano y largo plazo seguimos siendo optimistas con el mercado de renta variable argentino dado que consideramos que los fundamentals siguen siendo sólidos", dijo.

La cartera recomendadas de Grupo IEB se encuentra compuesta 35% por Oil & Gas, con YPF, Pampa y TGS, un 35% por bancos, con BBVA Argentina, Grupo Supervielle y Banco Macro.

También incluye un 20% en reguladas, como TGN, Central Puerto, Metrogas, Distribuidora de Gas Cuyana y Distribuidora de Gas del Centro, y un 5% en Loma y 5% en IRSA.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), dijeron que un S&P Merval en u$s 2066 se condice con un riesgo país más cercano a los 600 puntos que a los 751 actuales.

En ese sentido, afirmaron que esto puede ser una señal de que quedó relativamente sobrevaluado.

A su vez, también advirtieron que si se toma el riesgo país corporativo, el S&P Merval en dólares, el índice accionario local también parece sobrevaluado en términos relativos.

Sin embargo, consideran que adas las transformaciones macro y el potencial de los sectores clave de la economía argentina, los papeles locales aun mantienen su atractivo.

"Si bien a partir de este análisis general pareciera que el Merval está sobrevaluado, al poner la atención en los ratios de valuación individuales no vemos demasiadas sorpresas por fuera del sector bancario. Ello señala también que las acciones argentinas han estado operado a ratios sumamente atractivos durante muchos años, por lo que el análisis generalista lógicamente devuelve valores bajos del Merval por cada punto de EMBI o z-spread que se contraiga", dijeron desde PPI.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, entiende que, tras la fuerte suba de las acciones argentinas durante octubre y noviembre, cercanas a los máximos alcanzados por la gestión Macri, es un buen momento para un cambio en la estrategia.

"Es un buen momento para tomar ganancias y virar las carteras a tasa en pesos, posicionándonos en Lecapde corto plazo (enero y febrero de 2025) para aguardar novedades del primer trimestre 2025. En caso que se anuncien medidas contundentes durante los primeros tres meses del año, como la salida del cepo, entendemos que recién ahí se podría romper el máximo histórico de 2300pbs", dijo Lazzati.

Finalmente, Matías Cattaruzzi, Sr Equity Analyst de Adcap Grupo Financiero, detalló que los papeles que ven con potencial dentro del panel general son Distribuidora de Gas Cuyana (DGCU), Distribuidora de Gas del Centro (DGCE), Cablevisión, Celulosa, Havanna, Autopista del Sol y Banco Patagonia.

Cattaruzzi también incluyó a la acción recién salida del panel, Metrogas (METR), la cual indicó que se posiciona como una de las opciones interesante dentro del sector de distribuidoras de gas.

"Es la que tiene más ingresos por cliente y la que más clientes (2.5M) tiene. Así que de mediar alguna eficiencia en costos podría obtener los mejores márgenes del sector. La reciente incorporación al índice Merval aumentó su liquidez y es atractiva para los que buscan exposición al sector con alta liquidez", detalló.

A su vez, advirtió sobre la alta volatilidad con la que suele operar dicho segmento, por lo que recomendó cierta cautela en los papeles a incorporar.

"En este mercado siempre hay que ser muy cauto al acercarse y a que tiene baja liquidez y eso le otorga una amplia volatilidad en precios. A su vez, ante malas noticias generalizadas es un panel donde el inversor va a encontrar más dificultad para salir", advirtió.