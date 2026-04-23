El Banco Central volvió este jueves a comprar dólares. Se alzó con u$s 194 millones y ya acumula compras por u$s 6681 millones desde que comenzó el programa el pasado 5 de enero. Así, las reservas brutas internacionales treparon a los u$s 46.167 millones, aumentando u$s 326 millones con respecto al miércoles. En lo que va de abril, el Central acumula compras por u$s 2300 millones, el mayor saldo mensual en lo que va del año. Según un documento del BCRA, divulgado por su vicepresidente Vladimir Werning, aún restan u$s 3200 millones pendientes de liquidación de Obligaciones Negociables. “Esta persistente oferta de divisas en el mercado libre presiona al alza la capacidad de absorción del organismo. El objetivo oficial es evitar una apreciación excesiva del peso frente al flujo de capitales privados. La estrategia del Central busca aprovechar este excedente para fortalecer el balance financiero del Estado mientras el mercado cambiario mantiene su fluidez”, sostuvo Wise Capital en un informe.