El Banco Nación te devuelve $ 300.000 para cualquier compra: cómo acceder a la promoción. Foto: Shutterstock

El Banco Nación lanzó una promoción exclusiva que te permite recuperar hasta $300.000 en reintegros por tus consumos. Esta oferta es ideal para maximizar tus finanzas personales y hacer que cada compra sume más.

Este beneficio se lanzó al inicio de octubre de 2025 y estará vigente hasta el sábado 29 de noviembre , según indican en la página oficial de la entidad bancaria estatal.

El Banco Nación te devuelve $ 300.000 para cualquier compra: cómo acceder a la promoción. Foto: Banco Nación

¿En qué consiste la promoción de $300.000 del Banco Nación?

El Banco Nación (BNA) se la jugó con una promoción de reintegro del 100% en compras realizadas con sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, o con tarjetas de débito Mastercard a través de la app Modo. El beneficio máximo es de $300.000 por persona, y se acredita directamente en tu cuenta o en el resumen de tu tarjeta.

Si, por ejemplo, realizas consumos por $100.000, te devuelven esa cantidad exacta, y el saldo restante ($200.000) queda disponible para futuras compras . Esta iniciativa es parte de un convenio especial con el Ministerio de Defensa Nacional, lo que la hace aún más atractiva para ciertos grupos.

¿Quiénes pueden acceder a esta promoción del BNA?

No todos los clientes del Banco Nación califican automáticamente, pero los requisitos son accesibles si cumples con lo siguiente:

Ser cliente del Banco Nación e integrar el Ministerio de Defensa Nacional (esta es la condición principal para la elegibilidad).

Contar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BNA, o una tarjeta de débito Mastercard con saldo disponible.

Tener descargada la app BNA+ en tu dispositivo móvil (disponible para Android e iOS).

Asociar tus tarjetas en la sección BNA+ Modo dentro de la app.

Cómo acceder a la promoción paso a paso

Participar es más fácil de lo que piensas. Seguís estos pasos para activar tu devolución de $300.000 y empezar a acumular reintegros: