En esta noticia
El Banco Nación lanzó una promoción exclusiva que te permite recuperar hasta $300.000 en reintegros por tus consumos. Esta oferta es ideal para maximizar tus finanzas personales y hacer que cada compra sume más.
Este beneficio se lanzó al inicio de octubre de 2025 y estará vigente hasta el sábado 29 de noviembre, según indican en la página oficial de la entidad bancaria estatal.
¿En qué consiste la promoción de $300.000 del Banco Nación?
El Banco Nación (BNA) se la jugó con una promoción de reintegro del 100% en compras realizadas con sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, o con tarjetas de débito Mastercard a través de la app Modo. El beneficio máximo es de $300.000 por persona, y se acredita directamente en tu cuenta o en el resumen de tu tarjeta.
Si, por ejemplo, realizas consumos por $100.000, te devuelven esa cantidad exacta, y el saldo restante ($200.000) queda disponible para futuras compras. Esta iniciativa es parte de un convenio especial con el Ministerio de Defensa Nacional, lo que la hace aún más atractiva para ciertos grupos.
¿Quiénes pueden acceder a esta promoción del BNA?
No todos los clientes del Banco Nación califican automáticamente, pero los requisitos son accesibles si cumples con lo siguiente:
- Ser cliente del Banco Nación e integrar el Ministerio de Defensa Nacional (esta es la condición principal para la elegibilidad).
- Contar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BNA, o una tarjeta de débito Mastercard con saldo disponible.
- Tener descargada la app BNA+ en tu dispositivo móvil (disponible para Android e iOS).
- Asociar tus tarjetas en la sección BNA+ Modo dentro de la app.
Cómo acceder a la promoción paso a paso
Participar es más fácil de lo que piensas. Seguís estos pasos para activar tu devolución de $300.000 y empezar a acumular reintegros:
- Descargar la app BNA+: ir a Google Play o App Store, busca “BNA+” e instalala gratis.
- Registrarse si es necesario: ingresá tu correo electrónico, verifica el email, escanea tu DNI (frente y dorso), realiza el escaneo facial para validar tu identidad, completa tus datos personales y dirección, y acepta los términos.
- Esperar la activación: recibirás una confirmación para activar tu cuenta en minutos.
- Asociar tus tarjetas en Modo: dentro de la app, tocá “BNA+ Modo” y vinculá tus tarjetas de crédito o débito. Los reintegros se acumulan entre todas las tarjetas asociadas.
- Realizar tus compras: usá las tarjetas en cualquier comercio que acepte Visa, Mastercard o Modo. El reintegro aparecerá en tu extracto como “Beneficio BNA Min Seg”.