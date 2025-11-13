En un contexto de precios en alza, el Banco Comafi se posiciona como una de las entidades con mayores beneficios para cargar combustible en noviembre de 2025, ofreciendo descuentos de hasta el 20% y reintegros acumulables que pueden llegar a $ 40.000 en el mes.
El banco participa en acuerdos con distintas estaciones de servicio —YPF, Axion y Puma Energy— y a través de la app MODO, permite acceder a rebajas todos los fines de semana en nafta y gasoil.
Descuentos del Banco Comafi en nafta y gasoil
En YPF:
- Sábados, 10% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante MODO.
- Tope semanal: $ 5.000.
- Clientes Comafi Único: 20% de descuento con un tope de $ 8.000 por semana, acumulando hasta $ 40.000 en noviembre.
En Axion Energy:
- Lunes, 10% con débito o crédito por MODO (tope $5.000/semana).
- Clientes Único: 20% con tope de $ 8.000 por semana, alcanzando $ 32.000 mensuales.
En Puma Energy:
- Viernes, 15% con tarjetas Comafi vía MODO.
- Tope semanal: $7.000 (hasta $ 28.000 en noviembre).
Con estas opciones, los clientes del banco pueden obtener hasta tres días de descuento por semana, lo que convierte al Comafi en una de las alternativas más completas para ahorrar en combustible.
Otras promociones y descuentos en nafta durante noviembre
Además del Comafi, otras entidades y apps también ofrecen beneficios en YPF. Las promociones incluyen reintegros, beneficios nocturnos y descuentos exclusivos por membresía.
Los socios del programa Serviclub que usan la App YPF tienen acceso a múltiples oportunidades de ahorro:
- 10% los lunes en nafta y diésel Infinia, pagando con dinero transferido a la cuenta de la app (tope semanal $ 3.000).
- 6% todos los días de 0 a 6 am, acumulable con otros beneficios.
- 5% extra para socios del ACA, con tope mensual de $ 11.500.
- Banco Macro: 20% los miércoles con Visa Platinum (tope $ 15.000) y 30% para clientes Selecta (tope $ 25.000).
- Banco Ciudad: 10% los domingos con MODO o Buepp (tope $ 10.000), y 15% para Plan Sueldo o Jubilados (tope $ 15.000).
- Banco ICBC: 15% los martes para cuentas sueldo (tope $ 15.000).
- Banco Santander: 10% los jueves con Visa Black o Platinum desde la app YPF (tope $ 7.500), más un 10% adicional para clientes Sorpresa.
- Banco Hipotecario: 15% los martes para clientes Búho One (tope $ 8.000).
- Banco del Sol: 20% los miércoles con débito (tope $ 10.000).