Banco Nación otorgará créditos de hasta $ 100 millones para comprar autos 0km

El Banco Nación (BNA) relanzó su línea de préstamos “+Autos” con una baja significativa en la tasa de interés y nuevas condiciones de financiamiento para quienes buscan acceder a un vehículo 0km o usado. Con la reducción de la Tasa Nominal Anual (TNA) al 38%, el programa vuelve a posicionarse como una de las alternativas más competitivas del mercado automotor.

¿Qué cambió en los créditos del Banco Nación?

El recorte anunciado por el BNA representa una baja de 12 puntos porcentuales respecto al último ajuste, que había llevado la tasa al 50%. La entidad explicó que este alivio responde a un escenario monetario más estable, luego del impacto que generó la eliminación de las LEFIs y la volatilidad electoral.

La línea “+Autos”, que en su momento llegó a otorgar hasta 300 préstamos diarios, se había desacelerado por el encarecimiento financiero, pero ahora vuelve a quedar en condiciones similares a las del lanzamiento original del 15 de julio.

¿Qué ofrece el crédito “+Autos” del Banco Nación?

El relanzamiento incluye condiciones más flexibles y un acceso simplificado. Estas son las características principales:

El crédito permite financiar hasta $ 100.000.000, cubriendo el 100% del valor del vehículo, incluido el IVA. Ofrece un plazo de hasta 72 meses y está disponible tanto para clientes como para no clientes del Banco Nación. Se trata de un préstamo personal no prendario, otorgado a sola firma y sin garantía real.

Puede utilizarse para comprar autos, pick ups y utilitarios, ya sean 0km o usados de hasta 10 años, nacionales o importados. La gestión es 100% digital y comienza directamente en las concesionarias adheridas, donde solo se requiere presentar el DNI para iniciar el trámite.

Además, el banco ofrece servicios complementarios como apertura automática de cuenta, tarjeta digital y acceso a seguros con Nación Seguros con beneficios exclusivos.

Cómo acceder al crédito del Banco Nación

El trámite se realiza íntegramente de manera digital y comienza en las concesionarias que participan del programa “+Autos con BNA”. Allí el vendedor carga los datos del comprador y el sistema emite la aprobación de forma inmediata.

Pasos para solicitarlo:

Acercarse a una concesionaria adherida.

Presentar el DNI.

Elegir el vehículo 0km o usado (hasta 10 años).

Completar los datos digitales para la evaluación crediticia.

En caso de no ser cliente del BNA, descargar la app BNA+ y activar una cuenta para poder finalizar el trámite. Se debe tener en cuenta que no se financian gastos adicionales como patentamiento, seguro, o aranceles asociados a la entrega del vehículo.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Podrán acceder a esta oportunidad los siguientes grupos de personas: