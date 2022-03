¿Dónde invierto los pesos? Los tres métodos que recomiendan los especialistas del más al menos volátil

Ahorrar en pesos no suele ser la opción predilecta de los especialistas en finanzas, pero en muchos casos es necesario no cambiar los ahorros de cotización debido a que los mismos son utilizados para adelantar el pago de deudas o servicios a fin de mes -cuando a muchos todavía no se les depositó el sueldo-.

Y mientras que puede rendir menos que las inversiones tradicionales en dólares, la garantía de poder retirar el dinero en el corto plazo sin tener que esperar un parking de bastante tiempo y con un interés llamativo suele ser suficiente para este tipo de ahorristas que buscan hacer rendir su dinero .

Con esto en mente, traemos tres inversiones ideales para quienes buscan ahorrar en pesos e invertir en el corto plazo sin grandes riesgos de por medio . Los mismos están a continuación:

Plazo Fijo UVA

En primer lugar tenemos la inversión en Plazo Fijo UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), una herramienta de inversión que basa su cotización en el Indice CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), una herramienta emitida por el Banco Central que aumenta en proporción a la inflación .

En total existen dos tipos de plazos fijos UVA, uno tradicional - qué cuenta con un monto mínimo de $ 1000, no se puede rescatar antes de tiempo (el plazo mínimo es de 90 días) y que tiene una tasa fija la cual suele ser del 1% - y otro precancelable - que funciona de la misma manera pero puede cancelarse a los 31 días de haber sido constituido -.

Cabe destacar que para quienes buscan contar con el dinero en momentos específicos del mes, es conveniente establecer los plazos fijos UVA precancelables, tomando como referencia los momentos en los cuales se debe pagar, mientras que también se puede establecer uno tradicional y calcular que el dinero estará disponible en 90 días .

Caución

En segundo lugar tenemos a la caución, un instrumento que se puede adquirir por medio de un operador de la bolsa de valores y destaca por tener más seguridad que incluso los plazos fijos tradicionales .

En concreto funciona como un préstamo con un plazo mínimo de 1 día y un máximo de 120 días que se le da a un broker de la bolsa para que pueda operar sin problemas. El mismo está 100% garantizada por la bolsa de valores gracias a que cuenta con activos por un valor mayor como garantía -algo que lo hace una de las herramientas más seguras en la actualidad-.

Criptomonedas

Por último tenemos una inversión más arriesgada que las previamente mencionadas pero que también tiene uno de los tiempos de rescate más rápidos de todos: las criptomonedas. Sucede que este activo, el cual se intercambia principalmente en plataformas digitales como Binance o Lemon, cuenta con la ventaja del intercambio "Peer to Peer" (P2P).

Con esto, las transacciones de criptomonedas y dinero se pueden hacer directamente entre los inversores, sin necesidad de un tercero actuando como intermediario -algo que las vuelve más arriesgadas al no tener garantías pero que le da más velocidad a la adquisición del dinero-.