Un caso extremo sacude a la India y genera indignación internacional. Un hombre tuvo que exhumar el cadáver de su hermana para poder acceder a sus ahorros tras semanas de bloqueo burocrático. El episodio ocurrió en el estado de Odisha, donde la falta de documentación formal impidió inicialmente que el banco autorizara la retirada del dinero. La situación escaló hasta un desenlace tan insólito como polémico. El protagonista, miembro de una comunidad tribal y sin alfabetización, decidió llevar los restos de su hermana a la sucursal bancaria ante la negativa a aceptar su testimonio verbal. Según explicó el propio afectado, los empleados de la sucursal exigieron la presencia física de la titular para poder autorizar la retirada de los fondos. Ante esta situación, el hombre optó por desenterrar el cuerpo y presentarlo como prueba del fallecimiento. El gesto, extremo y desesperado, reflejó las dificultades para acceder a servicios básicos. El banco implicado, el Indian Overseas Bank, confirmó posteriormente el pago tras recibir la documentación necesaria. La entidad detalló que: “Inmediatamente tras la recepción de estos documentos, el banco ha liquidado el importe de la reclamación de 19.402 rupias (unos 232 dólares, 220 euros) a nombre de tres herederos legales”. Desde el Indian Overseas Bank se ofreció una versión diferente de los hechos. La entidad aseguró que el hombre se encontraba en estado de embriaguez. Además, negó haber solicitado la presencia del cadáver como requisito para liberar los fondos. Según su explicación, el problema estaría vinculado al desconocimiento de los procedimientos legales. Sin embargo, el caso abrió un debate sobre la atención a personas vulnerables. Especialmente en zonas rurales donde el acceso a documentación es limitado. El Gobierno regional intervino tras conocerse el caso. Las autoridades consideraron que se trataba de un fallo grave en el sistema de atención. El ministro Suresh Pujari calificó lo ocurrido como “incidente más vergonzoso que había presenciado en su vida”. Además, advirtió que el pago no cierra el caso. Según sus palabras: “Si algún funcionario del banco actuó de forma indebida, debe rendir cuentas y se deben tomar medidas contra él”. La investigación sigue en marcha para determinar responsabilidades y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.