Cómo es la "Fórmula Greene", la escala de ahorro que es furor en el mundo y ya llegó a la Argentina

Ahorrar para el retiro es uno de los incentivos que tienen los ahorristas, algo que se puede volver muy difícil si no se establece un buen régimen de manejo de los ingresos basado en un presupuesto y con una planificación a largo plazo.

Es con esto en mente que apareció la fórmula "Greene" para ahorrar, un método que sirve tanto como escala y cómo guía para aquellos ahorristas que quieren llegar a su edad jubilatoria y contar con suficiente dinero como para dejar de trabajar .

QUÉ ES LA FÓRMULA GREENE

Ideada por la economista economista Kimmie Greene, esta fórmula se basa en el establecimiento de una variable simple pero confiable: el dedicarse a depositar un 20% del sueldo bruto anual en ahorros.

Esto permite que los ahorristas puedan mantener un patrón de ahorro continuo mientras que se ve un crecimiento en las reservas con el pasar de los años -gracias a que en teoría cada vez se tiene que ir ganando más dinero-.

Con todo esto, es posible establecer una escala de cuánto se debe ganar en cada momento de la vida para poder apuntar a llegar a un retiro con un total de u$s 200.000 en los ahorros del banco .

CÓMO ES LA ESCALA DE GREENE

Con todo esto en mente, la escala que establece Kimmie Greene es la siguiente:

Desde los 20 a los 30 años se debe destinar un 20% del sueldo bruto anual exclusivamente al ahorro, con el objetivo de llegar a tener por lo menos un 100% de las ganancias anuales -y con la posibilidad de llegar hasta un 200% si no se tocan los ahorros en ningún momento de estos 10 años-.

Desde este punto, el objetivo se establece en ahorrar un salario anual cada cinco años, algo que permitiría llegar a tener cuatro veces las ganancias de un año destinadas a los ahorros cuando se cumplen los 45 años.

Un ejemplo de cómo puede implementarse está en que si una persona gana u$s 25.000 al año cuando cumple 30, debería tener u$s 50.000 a los 35 en ahorros, u$s 75.000 a los 40 y llegar a los 45 años con u$s 100.000, mientras que al jubilarse contará con u$s 200.000 si respeta la fórmula.