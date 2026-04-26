“Veremos cuando nos hagan la presentación del Diálogo Social. Yo todavía no lo leí”, afirmó Orsi tras ser consultado sobre posibles cambios en las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) “Se está hablando mucho pero creo que hay cosas que no son exactas, pero hasta que yo no lo lea. Sé que está generando alguna inquietud”, dijo el mandatario en el departamento de Tacuarembó, luego de la inauguración de las obras de ampliación de la planta del frigorífico MBRF. Esto permitirá incorporar unos 570 trabajadores a la plantilla de la planta. “El diálogo quiere decir: ‘revisemos y barajemos de nuevo en algunas cosas’; en las cosas funcionan, no hay que tocarlas. Las que se puedan corregir, yo creo que hay que estar abiertos a corregir”, aseguró. El gobierno ya dio por finalizada la ronda de reuniones del llamado Diálogo Social con un acuerdo para volver a la edad de retiro a los 60 años -que se había incrementado durante la administración de Luis Lacalle Pou- y para quitar a las AFAP la administración de las cuentas personales de ahorro y dejarlas en forma exclusiva para manejo de portafolios de inversión, explicaron a El Cronista fuentes del Poder Ejecutivo. Los partidos de la oposición ya anunciaron que convocarán a los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Gabriel Oddone y Juan Castillo, al Parlamento ante los posibles cambios en AFAP que impulsa el gobierno. “La bancada de la Coalición, que se acaba de reunir, reafirma su total rechazo al pronunciamiento y el acuerdo que el PIT-CNT con el Frente Amplio llegaron a apropiarse de las cuentas individuales de los trabajadores que hoy están administradas por las AFAP”, aseguró el senador del Partido Nacional, y ex ministro de Defensa, Javier García. El PIT-CNT y la Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) consideran que esta idea constituye un paso hacia el objetivo de eliminar las AFAP, pero persistirán en su reclamo de “una seguridad social solidaria y sin lucro”. La Mesa Representativa Nacional se reunió para aprobar las negociaciones que los delegados del PIT-CNT mantuvieron con el Poder Ejecutivo por fuera del Diálogo Nacional, para acercar posiciones y llegar a un texto de consenso, previo al acto del 1° de Mayo. Este acuerdo comprende un aumento sustancial de partidas de asistencia para matrimonios con hijos, por tarjeta social y asignaciones familiares, y quita las condicionalidades, como obligación de ir a escuela o similares. La edad de retiro formalmente se dejará en los 65 años pero se habilitará un régimen de “causal de retiro anticipada” a los 60 años, que será con menor pasividad para la generalidad de casos, pero que para los bajos ingresos asegurará, a los 60 años, la misma jubilación contemplada en la ley anterior. El acuerdo está cerrado con el PIT-CNT, pero aún no está clara la postura de los representantes de las cámaras empresariales, explicaron a El Cronista las fuentes consultadas.